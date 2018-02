Otegi: "Para que puedan blindarse los derechos sociales hace falta soberanía"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha hecho hoy un "llamamiento a la responsabilidad" a los partidos vascos que defienden el derecho a decidir y ha afirmado haber visto "luces y sombras" en la propuesta de PNV presentada en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco.

En este sentido, Otegi cree que "en buena parte recoge la filosofía y los planteamientos de la izquierda soberanista", aunque ha pedido a los jeltzales que aclaren qué entienden por "derecho a decidir", entre otros puntos, para poder avanzar en un acuerdo. Según ha dicho en referencia a EH Bildu, PNV y Podemos, "el 76 % de los parlamentarios vascos y el 73 % de los votos de las últimas elecciones avalaron unas propuestas políticas respecto al derecho a decidir" por lo que, no habría razón para no llegar a un acuerdo en los próximos meses y, de no lograrlo, esas formaciones deberán explicar a los ciudadanos por qué.

A juicio de EH Bildu, "no hay ningún escollo" de antemano para negociar entre esas tres formaciones, si bien la coalición ha reprochado que en la propuesta del PNV se diluya el derecho a decidir que para la coalición abertzale es el "punto central" de su planteamiento. Además, Otegi ha expresado su preocupación por la desaparición de la consulta habilitante de ese texto, pues cualquier acuerdo entre partidos debe, a su entender, ser refrendado por los ciudadanos vascos.

El tercer punto en que EH Bildu discrepa con PNV es en la propuesta de que sea el Tribunal Constitucional quién vele para que no haya injerencias en el marco de las competencias vascas. Para EH Bildu, "el estado vasco y el Estado español" deberían fijar una comisión de garantías para resolver esos temas.

Por contra, a Otegi le "satisface" el hecho de que el PNV utilice el término Estado vasco porque, ha dicho, "desde nuestro punto de vista hay que hacer una transición de la autonomía a la soberanía" y "construir así un estado" entre Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. También ha considerado "importante" que PNV proponga "cambiar el modelo de relación con el Estado" y que ésta sea no subordinada, con lo que, a juicio de Otegi, "da la razón" a quienes como él sostenían que había una relación subordinada de Euskadi respecto a Madrid, que ha impedido a los vascos tener el poder político para resolver los problemas de los ciudadanos.

En definitiva, EH Bildu ha recibido con agrado las demandas relacionadas con el ámbito económico y sociolaboral, como la reclamación de la gestión de la seguridad, de las pensiones y de un marco vasco de relaciones laborales. Pero, "para que puedan blindarse los derechos sociales, hace falta soberanía", ha interpelado a PNV. Según ha concluido, "si hay voluntad, es posible llegar a un acuerdo en este país".