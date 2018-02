Sanz anuncia el fin de la tramitación de la obra de Tres Caminos

El delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha anunciado hoy la conclusión de los trámites administrativos previos a la licitación de la obra para reordenar el tráfico en el nudo de Tres Caminos.

El cruce de Tres Caminos, (que cada verano provoca kilométricas colas de automóviles), ha generado criticas permanentes de usuarios, empresarios y comerciantes de la costa sur de la provincia, que atribuyen al Gobierno un alto grado de inacción en relacion con la mejora pendiente y con graves repercusiones para la economía. Según datos oficiales, por la zona pasan cada día, de media, unos 58.000 vehículos en dirección a San Fernando y 28.000 en dirección a Chiclana. (cifras que se multiplican en verano).

El compromiso de la mejora fue hecho por el gobierno socialista de Zapatero en 2006, que desarolló el primer proyecto de obra para su aprobación provisional 2012, en el primer año de mandato de Rajoy (PP). Un año después la nueva Ley de Impacto Ambiental obligó a reescribir el trabajo y, desde entonces, ha seguido un lento y farragoso proceso que el PSOE ha atribuido de manera reiterada a los incumplimientos de los planes de gasto anunciados por el ejecutivo popular. Finalmente, en octubre de 2017 el nuevo proyecto de obra recibió el informe favorable de impacto ambiental y, "hace solo tres días", ha dicho Sanz, el Gobierno ha cumplido con la aprobación definitiva del diseño, tras haber superado el trámite de exposición pública.

El delegado del Gobierno ha saludado la aprobación definitiva como “el finde un larguísimo tiempo de espera para que el proyecto de obra sea una realidad”. Con todo, la actuación queda aún pendiente de su licitación, adjudicación y desarrollo.

Sanz ha cifrado el coste total de la actuación en “casi 80 millones de euros”. La obra, según la estimación de Fomento saldrá a licitación por 65, 7 millones de euros cantidad a la que hay que añadir el precio del IVA, calculado en unos 14 millones.

El proyecto prevé dotar al nuevo cruce entre las carreteras A4, A48 y CA33, de una doble vía en cada sentido, incorporará arcenes hasta Chiclana y un viaducto para evitar que la vía quede afectada por la subida de las mareas en el área del Caño de Sancti Petri.

El Gobierno ha descartado realizar la obra por fases, de manera que tiene intención de acometer la obra “al completo”, según Sanz, quien, con todo, no ha concretado el calendario de licitación, inicio y entrega de la obra.