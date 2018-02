"Noró es una declaración de amor al sitio en el que vivo"

Después del enorme éxito de The Tambourine Man era enorme el interés por el segundo trabajo de Xabier Díaz y no va a decepcionar. El músico coruñés ha vuelto a contar con las once Adufeiras de Salitre y los hermanos Álvarez –Gutier, zanfona y violín, y Javier, acordeón diatónico- “un chute de enerxía” en palabras de Díaz.

Xabier define Noró como una declaración de amor al “norte”, al lugar donde vive, una revisión al trabajo de investigación de músicas recuperadas en A Fonsagrada, Laxe, Nuez de Aliste, Vimianzo o Quintanilla del Monte… Trece canciones que pretenden ser un retrato sonoro de los paisajes más septentrionales.

La gira de conciertos de Noró:

17 de febrero en Róterdam (Holanda)

24/2/18 Vigo, 25/2/18 Santiago de Compostela, 3/3/18 Lugo y 4/3/18 A Coruña.

El resto del mes de marzo ofrecerán 15 conciertos en Alemania y el día 5 de mayo estarán en Madrid.

Biografía facilitada por el músico.

Xabier Díaz lleva casi 30 dedicado a la música popular, trabajo de campo, docencia, asociacionismo, concursos…Ha participado en muchos de los grupos más importantes de la música tradicional gallega: Xacarandaina, Rumbadeira, Nova Galega de Danza, Berrogüetto, aCadaCanto…Todo esto sin olvidar la colaboración con artistas de la talla de Carmen París, Xosé Manuel Budiño, Kepa Junquera, Guadi Galego y Os Cempés. En estas tres décadas ha ofrecido conciertos en buena parte del planeta: México, Zimbabue, Alemania, Uruguay, Italia, Perú, Dinamarca, Francia, Suiza, Argentina, Noruega, Bélgica, Cuba, Escocia, Irlanda, etc.

En 2015 publicó The Tambourine Man que fue galardonado como el mejor disco gallego en los Premios de la Música Independiente y como mejor álbum de música tradicional en los Premios Martín Códax en 2016. También fue reconocido en los Premios aRitmar. Estuvo dos meses en el top ten de la World Music Charts Europe. Ofrecieron más de 70 conciertos.