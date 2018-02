La liga no volverá en la ACB hasta el próximo 4 de marzo (Copa y ventanas FIBA), pero con la dósis de emoción que ofreció el partido disputado entre el Monbus Obradoiro y el UCAM Murcia esta tarde en Sar, los aficionados tendrán centenares de imágenes para recordar. Hasta que vuelvan a ver a jugar al equipo de Moncho Fernández, pueden ir dosificando el paladeo del partido de Pustovyi y sus ¡seis tapones! (nuevo récord en el Obra), los trece rebotes de Radovic, el esfuerzo por ayudar de Pozas (jugó lesionado) y, como no, la canasta ganadora de Matt Thomas.

Esta vez no falló el guión previsto. Las defensas pusieron el precio de cada canasta por las nubes. Era, casi, un quiero y no puedo cada ataque (no hay más que ver los parciales por cuarto, 13-6, 9-20, 19-18 y, 13-11 en la prórroga, para acabar tras 45 minutos 70-68).

Sabat salió en el quinteto inicial pues era sabido que el hombro izquierdo de Pepe Pozas no estaba como debiera y no llegó a estar sobre la pista diez minutos. El partido pronto ofreció lo que iba a ser. Un tanto pestoso para el espectador, siempre ávido de canastas, pero que no dejaba respiro a los que lo peleaban cada acción, cada pase, cada posibilidad de lanzar a canasta.

El mejor ejemplo es que el UCAM Murcia se quedó en seis puntos en el primer cuarto (13-6). El Monbus Obradoiro defendió bien a sus tiradores y el ucraniano Artem Pustovyi se agigantó en la pintura para intimidar (puso 4 tapones en este cuarto) a los interiores de un rival que reaccionó en el segundo cuarto, gracias a una mejoría defensiva que hizo daño a los de Moncho Fernández (nueve puntos en ese parcial).

Y eso que el Obra lo abrió con dos puntos de Pustovyi y un triple de Matt Thomas que lo llevó a doblar al UCAM Murcia en el marcador (18-9, minuto 11). Pero a partir de ahí se estrelló y el equipo de Ibon Navarro, gracias a sus triples, logró llegar al descanso por delante (22-26).

La vuelta a pista de Pustovyi y Eimantas Bendzius le sentó bien a la tropa de Moncho, que, sin llegar a tener continuidad en su juego, superó un mal momento (26-33) con un parcial 9-0 que le permitió entrar en el último cuarto con todo por decidir hasta la conclusión del mismo (41-44).

Un último cuarto que lo empezó con un parcial 10-0 de salida que obligó a Ibón Navarro a pedir tiempo muerto (51-44, minuto 34). Esa mejoría en ataque contrastó con los problemas en defensa. El Obra se cargó de faltas y eso oxigenó al UCAM Murcia, muy efectivo en los tiros libres.

El partido entró en el último minuto con empate a 57-57. El Obradoiro elaboró mal su última posesión y a Clevin Hannah se le salió el triple sobre la bocina. El choque se iba a la prórroga.

En el añadido, Artem Pustovyi disparó a los suyos (66-61) pero Ovie Soko lideró la reacción de los murcianos. 68-68 a falta de quince segundos. El Monbus Obradoiro buscó a Matt Thomas, lo encontró en la esquina y éste no falló (llevaba 0/6 en tiros de dos) pese al punteo de Oleson en el tiro para dar la décima victoria al Monbus Obradoiro. Éxtasis en Sar tras tanto sufrimiento, y aplausos de agradecimiento a sus jugadores por lograr despedirse hasta marzo con un partido de coraje, lucha y .....final feliz.

70 - Monbus Obradoiro (13+9+19+16+13): Sábat (8), Matt Thomas (15), Bendzius (11), Pustovyi (17) y Radovic (13) -equipo titular- Corbacho, Llovet, Simons, David Navarro, Pozas y Spires (6).

68 - UCAM Murcia (6+20+18+13+11): Hannah (5), Oleson (13), Delía (1), Rojas (1) y Soko (18) -equipo titular- Urtasun, Antelo (5), Alberto Martín, Kloof (9), Tumba y Benite (16).

Árbitros: Martín Bertrán, Calatrava y Mendoza.

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 4.768 espectadores.