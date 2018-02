Paralizados 600 proyectos por la moratoria del Consell de Ibiza, según los arquitectos

Más de 600 proyectos están paralizados por la moratoria urbanística aprobada por el Consell de Ibiza en diciembre de 2016 con la intención de modificar el Plan Territorial Insular. La estimación la hacen desde el Colegio de Arquitectos, que asegura que hay afectados proyectos presentados desde el año 2015.

El presidente de la demarcación pitiusa del Colegio, Iván Torres, dice que los cambios no solo han afectado a las edificaciones en espacios donde ahora está prohibido, sino que en muchos casos, se ha parado la tramitación de proyectos en suelo rústico común, “porque no contaban con toda la documentación o porque se trataba de obras que no se adaptaban a la nueva normativa”.

Torres sigue reclamando que todos los partidos políticos “se pongan de acuerdo para aprobar un nuevo Plan Territorial Insular o modificar el actual” y alerta de que actualmente “se está generando una inseguridad jurídica que está ahuyentando a los inversores”·.