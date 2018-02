Plataformas ciudadanas anuncian meses "calientes" en la lucha contra la precariedad laboral

250 personas se han sumado a la concentración convocada hoy en Ibiza por Plataformas ciudadanas que exigen que se ponga punto final a la precariedad laboral y que se blinden las pensiones. Advierten de que los próximos meses serán “calientes” con movilizaciones continuas hasta que el Gobierno tome nota se reconozcan los derechos de los trabajadores que "ahora cobran salarios que no se corresponden a la cantidad de horas y esfuerzo que gastan, cuando no son condenados al paro". Se ha hecho coincidir la primera jornada de protestas con el aniversario de la aprobación de la Reforma Laboral

El portavoz de la plataforma “No más precariedad”, Rafa Sánchez, afirma que Ibiza es uno de los territorios de todo el país donde más se nota la precariedad “porque también sufre el problema de la falta de vivienda y los efectos de la doble insularidad. Por eso anuncia que seguirán movilizándose en los próximos meses para defenderse de tanto abuso. Vaticina "una primavera caliente, un verano caliente, un otoño caliente y un invierno caliente". Dice que si hay un desahucio "intentaremios pararlo y estaremos al lado de las camareras de piso si se movilizan"

Precisamente entre los 14 colectivos que integran esta plataforma figuran entre otros los afectados por desahucios, la marea verde, la plataforma en defensa de la sanidad pública o el colectivo de las Kellys. Una de las representantes del colectivo de camareras de piso, Milagros Carreño ,afirma que lo primero que exigen es la jubilación anticipada "porque no podemos aguantar hasta los 67 años, con las cargas de trabajo que tenemos que soportar". Relata que cada trabajadora "tiene que limpiar 23 habitaciones de un hotel en seis horas, y en ese periodo deben sacar y entrar de las habitaciones neveras portátiles". Las jornadas son de ocho horas y "no nos da tiempo ni de desayunar".

Además afirma que las plantillas se van reduciendo, "porque no se cubren las excedencias".

También un grupo de jubilados ha constituido en Ibiza la plataforma “Basta ya” para exigir que se blinde en la Constitución el mantenimiento del sistema público de pensiones.

La plataforma "No más precariedad" señala también que no se sienten representados por unos sindicatos "vende-obreros que pactan nuestra miseria" o por partidos políticos, "que no nos ofrecen una solución porque su función es perpetuar la explotación". Aseguran que aguantan contratos que son "papel mojado" y son del todo engañosos por parte de grandes cadenas hoteleras que se enriquecen a costa del dinero que nos pagan".

Se ha convocado una nueva asamblea para el próximo día 16 de febrero.