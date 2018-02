Vivo en un hotel de una zona castiza donde me tratan como a un príncipe

Viviendo un momento profesional dulce, con un estreno a la vuelta de la esquina como jurado en el programa Maestros de la Costura en TVE y recién galardonado en Málaga con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Después de más de la mitad de una vida dedicada a la costura, hoy conocemos su Madrid; el Madrid de Lorenzo Caprile.

El modista se encuentra cómodo en su profesión y defiende de que se refieran a él en estos términos. "Me alegro de que se refieran a mí como modista, un término maravilloso que define a la perfección nuestro oficio y profesión". Durante estos años ha tenido que mantener un tira y afloja continuo entre mantenerse y guardar la discrección. "Mantenerse es difícil pero morderse la lengua también lo es, tan difícil como doloroso". "Vamos a cambiar de tema", espeta entre risas para evitar perguntas sobre su reencuentro con la Reina Leticia, de quien fue modista durante una larga temporada, presente en el acto de Málaga donde Caprile fue galardonado.

Madrileño de raíces italianas, fueron su madre Paola y su abuela Jade quienes le inspiraron y animaron a introducirse en el mundo de la moda. Su padre también fue figura esencial en su desarrollo como modista, dándole un maravilloso consejo en sus primeros años de formación: "en estas profesiones raras tenéis que ser primeras espadas o si no la vida será muy triste".

Su infancia formó parte de la "burguesía madrileña y franquista". "En nuestro edificio vivía don Camilio Alonso Vega. El temido jefe de la Policia de Franco que nos daba caramelos en el ascensor". En esta infancia recuerda a un niño más tendente a la improvisación de lo que podría llegar a ser ahora. "Como dicen los Javis, ese lo hacemos y ya vemos, se va con el tiempo. Cuando cumples años piensas no, primero vamos a ver y luego ya si eso lo hacemos".

Ahora, aunque improvisando menos, triunfa más. "Cuando se hacen las cosas con pasión, con verdad y poniendo toda la carne en el asador de la vida, la vida te responde. A mí me ha respondido". Le ha respondido, sí, y muy bien. "Vivo en un hotel de la Cadena NH en Madrid, en un barrio castizo donde me tratan como a un príncipe", pero no dirá más del hotel. Bueno, sí. "Llevo ocho años y pago mensualmente". Paga el hotel con el alquiler de su piso.

Lorenzo Caprile con Puri Beltrán, durante la entrevista / JAVIER JIMÉNEZ BAS

Recuerda con emoción los primeros años del orgullo y los primeros años del boom gay. Ahora Chueca es distinta, "sigue siendo maravillosa pero ha cambiado mucho". Reivindica su sexualidad de forma positiva y asegura que "me repatea la palabra gay, soy marica y lo digo con todo el orgullo, aquí tengo cicatrices que lo muestran". Sobre su mesa de noche, o quién sabe sobre dónde porque no dijo nada, siempre descansa una pequeña agenda diario donde realiza anotaciones cada día. Esta entrevista formará parte de ella.

Se estrena como jurado en el nuevo programa de novedoso formato Maestros de la costura aunque asegura que "no es un programa de moda. Es un programa de costura con pruebas técnicas donde los aprendices demostrarán sus habilidades en este maravilloso oficio". Así que, advierte, ¡ojo cuidado!, "que los influencers no esperen descubrir tendencias de moda en Maestros de la Costura".

El Jesús de Medinacelli y san Judas Tadeo son esenciales en la vida del modista: muy fiel y devoto. Les reza para pedir buena suerte, no parece funcionarle ni poco ni mal: vive en un hotel y va a estrenar programa. ¡Todo un must!