¿Bloqueo mental o crisis de identidad?

Decía Joaquín Prado, para explicar esta nueva derrota, al final del partido que "en los últimos minutos hemos sufrido un bloqueo mental". El encuentro en sí no se diferencia mucho de otros anteriores en los que este equipo, entrenador incluído, reprodujo idénticos defectos. Es más, la llegada de un nuevo jugador sirvió para aumentar aun más la confusión y certificar que el técnico tiene demasiadas dudas con respecto a quienes utilizar, y cuánto tiempo, y que esas mismas dudas acaban perjudicando al grupo. "En ocasiones jugamos a tirones" - también dijo. Y es cierto. Pero es que resulta complicado que no sea así con tanta rotación y tanto cambio. Ayer vimos en Villamuriel cambios dobles de jugadores, y hasta alguno triple.

Joaquín Prado utilizó tres bases y cinco pivots a lo largo de los cuarenta minutos de juego, algo muy difícil de ver en un equipo de baloncesto. De base comenzó Garrido, y luego salió Campara - que unos días cuenta y otros nada - Pressley (ayer totalmente perdido que no anotó un solo punto) empezó como escolta pero, poco después, jugó de base. Y dio la sensación de notarlo, de ya no saber si es base o si es escolta. En el poste debutó Busma quien, con dos días en Palencia, demostró ser mucho más útil para el equipo que un Barnes que, hoy en día, no está ni para jugar en el equipo de veteranos del club. Y sin embargo, por aquello del respeto a las jerarquías supongo, Barnes tuvo también sus minutos. En definitiva, todo un batiburrillo de minutos mal repartidos en un equipo donde, después de veintidós jornadas los jugadores no tienen claro su rol en el grupo, algo fundamental en la gestión de cualquier colectivo. Por esa falta de continuidad, aunque el rival sea peor o empiece bien los partidos, este Palencia es incapaz de abrir brecha en el marcador y acaba, día tras día, reflejando una crisis de identidad más que preocupante. ¿El resultado? Nueve victorias y trece derrotas en la peor temporada de los últimos tiempos y ayer, por primera vez, hasta algunos silbidos de reprobación en el pabellón cuando el filial del Barca remontó para terminar ganando el partido.