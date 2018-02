La ministra de agricultura alaba las bondades de la Ribera del Duero

Una veintena de profesionales de la información han participado, este fin de semana, en los segundos encuentros mediáticos en la Ribera del Duero donde la ministra de agricultura, Isabel García Tejerina, ha ensalzado no sólo la excelencia de los vinos ribereños, sino también la importancia de todo lo que hace a una denominación de origen, como es el territorio, el producto, la gente y el paisaje.

Tejerina ha asegurado que Ribera del Duero es una “ruta modélica” en crecimiento y que apuesta por la vanguardia tecnológica. En ese sentido ha explicado su intención de dejar el medio rural digitalizado. Ha puesto de manifiesto que si se quiere generar empleo de valor es necesario tener agricultores profesionales, con herramientas y eso pasa por mejorar “la conectividad”.

Asimismo ha asegurado que este encuentro va a servir para que se continúe con la difusión de “las bondades de nuestra tierra” internacionalmente.

Por su parte la consejera de agricultura, Milagros Marcos, ha destacado la calidad de los productos de la Ribera del Duero y la importancia de que la Denominación de Origen siga creciendo a nivel nacional e internacional. Sobre la mesa datos que respaldan la importancia de Ribera de Duero como que tiene la mitad de las bodegas de toda Castilla y León lo que se traduce también beneficio económico.

Marcos destaca que no “es casualidad” aparecer en publicaciones como The New York Times sino fruto del esfuerzo y del trabajo.

El acto principal contó también con el presidente de la Ruta del Vino, Miguel Ángel Gayubo, el presidente de la Denominación de Origen, Enrique Pascual, el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso o el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, entre otros.

Tras el acto oficial en el Museo Provincial del Vino, los periodistas participantes, pudieron conocer la gastronomía, bodegas, el patrimonio y el paisaje de la Ribera del Duero.