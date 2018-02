'Los arrepentíos' y 'Yo soy tu padre' ganan el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Úbeda

Llegó la final del Concurso de Agrupaciones de Carnaval 2018 a la ciudad ubetense tras un año difícil como consecuencia de la disolución de la Asociación Cultural Carnavalera de Úbeda (ACCU) y con la noticia de que tan solo siete agrupaciones, cinco de ellas foráneas, se presentaban al concurso lo que propiciaba la no celebración de semifinales después de varias ediciones en las sí había sido necesaria esta cita. A las tres y media de la madrugada el Teatro Ideal Cinema conocía el fallo del jurado que proclamaba a la comparsa Los arrepentidos y la chirigota Yo soy tu padre ganadoras del XXXIV Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Úbeda.

Los arrepentidos se han hecho con el primer puesto en la modalidad de comparsas con 240 puntos, Los ingeniosos segundo (194 pts.), Venecia sin ti terceros (157 pts.), Los cocos (149 pts.) y quintos Los anónimos (140 pts). "La Comparsa del Maikel" también participó en la final de La Carolina celebrada el sábado pasado y donde lograron un segundo puesto.

Por su parte, la chirigota Yo soy tu padre ha vencido con 235 puntos a Las que están en el aire que han obtenido 180 puntos del jurado. Aunque el número de participantes ha sido muy pobre la emoción no se ha quedado al margen en una gran ‘batalla’ entre ubetenses y linarenses. Los de Joaquín Quero se han ganado al público desde el primer momento de la noche.

El telón del Ideal Cinema se levantó a las 21:15 de la noche con un patio de butacas casi vacío. Los que sí han asistido durante más de seis horas han aguantado en sus butacas para disfrutar de una final con escasa presencia ubetense, pero en la que no ha faltado humor, risas, referencias a la ciudad y a su carnaval, así como críticas a la clase política y denuncias sociales. Antes de conocer la decisión del jurado, Radio Úbeda Cadena SER y Diez Tv junto con la Alfarería Tito han hecho entrega del Premio al Mejor Estribillo que en esta ocasión ha recaído en la comparsa Los ingeniosos. Además, ha sido una edición sin representación en la modalidad de cuartetos que con el paso de los años ha visto cómo se ha producido un descenso paulatino

CONTINÚA EL CARNAVAL

Pero con la bajada del telón en el Ideal Cinema no finaliza el carnaval en la ciudad de Úbeda porque ahora comienza el conocido “carnaval de calle”. Esta tarde tendrá lugar la tradicional cabalgata que arrancará a las 18:30 desde el Ayuntamiento, Plaza Vázquez de Molina, C/ Juan Ruiz González, C/ María de Molina, Real, Plaza del Doctor Quesada, Plaza de Andalucía, C/ Mesones, C/ Obispo Cobos, finalizando en el Hospital de Santiago. Y a las 20:30h. arrancará el Baile de Carnaval en la plaza de toros. Mañana, a las 19:00h., en el Teatro Don Bosco (Colegio Salesiano) se celebrará el XXII Festival Carnavales Pro Manos Unidas organizado por el colectivo Jóvenes de Acción Católica (JAC).

El sábado 17 de febrero a las 14:00 en la Plaza de las Canteras tendrá lugar la XI ‘Pringada’ de Carnaval organizada por la Asociación de Vecinos de Las Canteras. El Carnaval 2018 concluirá ese mismo sábado con el tradicional Entierro de la Sardina que comenzará a las 20:00 desde el Hospital de Santiago, C/ Obispo Cobos, C/ Mesones, Plaza de Andalucía, Plaza Doctor Quesada, C/ Real, C/ Juan Ruiz González finalizando en Plaza del Ayuntamiento.