Adolescentes con cáncer atendidos en Oncopediatría

La asociación aragonesa de padres de niños con cáncer, Aspanoa, reclama al Gobierno de Aragón más medidas para que los adolescentes afectados pueda ser atendidos en el Hospital Infantil de Zaragoza y no en las unidades de adultos. Es la petición que han puesto de manifiesto, este sábado, en la celebración de la gala de Aspanoa con motivo de la celebración, el próximo jueves, del Día Internacional del niño con cáncer.

El pasado verano el gobierno de Aragón aprobó esta medida pero no ha tenido muchos resultados, de hecho desde entonces tan sólo un caso ha sido derivado al Infantil. Miguel Casaus, presidente de Aspanoa, apunta que les resulta extraño y que o bien "los hospitales no se han enterado, que es lo que creo, y no que las familias no lo deseen porque tiene muchas más ventajas ser atendido aquí".

Así, pueden beneficiarse de los servicios que ofrece Aspanoa en este hospital de referencia en Aragón como son el apoyo psicológico y social, fisioterapia o musicoterapia por ejemplo. Por ello insisten en reclamar "un protocolo que permita que todos los enfermos de 14 a 18 años vayan a Oncopediatría del Miguel Servet".