Almería 0 Osasuna 1

Paso atrás muy importante del Almería que cedió los tres puntos a un rival que hizo lo justo. De entrada ambos entrenadores dispusieron a sus jugadores de la forma más habitual. Respecto al once que ganó en Lorca el técnico almeriense saltó al campo con dos novedades. La primera el estreno de Sulayman en el doble pivote y la vuelta de Soleri a la titularidad.

Por su parte Diego Martínez se presentó con un dibujo 3-4-2-1. con tres centrales y dos laterales de largo recorrido en la medular.

Como era previsible el Almería perdió a Verza y Caballero que no llegaron a tiempo y el equipo acusó sus ausencias, la del primero a la hora de iniciar el juego del equipo, la del segundo por ser el ariete con más pólvora del vestuario. El partido comenzó con un Osasuna buscando descaradamente la meta de René. La encontró cuando apenas se había cumplido el segundo minuto de juego en una falta lateral de Mérida sobre Quique, centro de éste al punto de penalti y Torró cabecea a la red. Pero para fortuna de los locales el asistente yerra en su apreciación indicando un fuera de juego del ex-rojiblanco que no existió.

Superados los primeros cinco minutos el partido se equilibra. Con dos formas de juego absolutamente diferentes ambas escuadras tratan de superar las barreras defensivas de los rivales.

El Almería con transiciones rápidas y el cuadro pamplonica con balones largos a los costados buscando principalmente a Quique.

Por parte local el protagonismo inicial fue de Gaspar, pero sus servicios al área no contaron con la complicidad de ningún amigo.

Unos y otros veían morir sus intentos a la hora de la verdad por falta de precisión en los metros finales, los visitantes y por carencia de remate los locales.

El único disparo digno de mención tuvo como protagonista a Rubén Alcaraz, pero Sergio Herrera estuvo muy acertado a detener su lanzamiento a balón parado.

Nada más comenzar el segundo periodo Osasuna sella su triunfo al rematar David Rodríguez, completamente solo, un saque de esquina. Pudo sentenciar Quique, pero entre el portero René y el palo solventaron la situación en el partido.

En el intervalo de seis minutos Lucas Alcaraz hace los tres cambios que mejoran el rendimiento del equipo.

Se cantó el gol en un balón que disputó Fidel con Aridane y que acabó con rozando la madera y el propio Fidel la tuvo, pero estuvo lento.

En el minuto 81 se lesionaba Mandi en el partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Almería recurre a la casta, Rubén Alcaraz saca la vara de mando y el equipo local, con uno menos superó en todos los órdenes a un Osasuna asustado que veía peligrar su triunfo.