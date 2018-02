Hogar, dulce hogar

Como en casa, en ningún sitio. Sobre todo cuando aprieta al frío. Que se lo digan al Sporting, que al calor de El Molinón es un equipo que se ha convertido en imbatible; cinco victorias en cinco partidos desde la llegada de Baraja. Y que se lo digan a Jony, que aunque ha cambiado el calor malagueño por el fresco del Cantábrico, está disfrutando en su hogar lo que en la Costa del Sol no pudo (y no le dejaron). El cangués, idolatrado desde su regreso al Sporting, consiguió levantar dos veces a El Molinón ante el Numancia. La primera tras marcar un gol antológico, digno de Messi, para sentenciar el partido contra el Numancia y el repóker de victorias en casa del equipo gijonés. La segunda, cuando Baraja le retiró del campo para darle descanso y, de paso, que volviera a recibir el cariño de una grada entregada. A Jony se le dejó escapar porque no se le consideraba la mayor estrella del equipo. Desde que ha vuelto no ha hecho más que tapar bocas.

No solo a Jony le ha merecido la pena volver a El Molinón. Últimamente también a los aficionados del Sporting, que además de ver a su equipo ganar le ven competir bien. Porque lo de sacar adelante los partidos como local ya sucedía a principio de temporada, pero no era lo mismo. Aquel Sporting aburría, no convencía y pasaba apuros hasta el último minuto. Desde la llegada de Baraja la imagen y la sensación en El Molinón son otras. Y el partido ante el Numancia acabó de confirmarlo. Porque ya nadie puede poner en tela de juicio el nivel de los rivales a los que ha ganado el Sporting en esta buena racha en su campo. Veintitrés jornadas después (casi nada) el equipo gijonés lograba ganar a un equipo mejor clasificado que él.

Ante el Numancia el Sporting sacó el carácter y el ímpetu que no mostró en Oviedo. Fue un equipo intenso, eléctrico y punzante en ataque. No se mostró igual en defensa, sobre todo en la primera mitad, en la por momentos parecía un flan. A Calavera le costó meterse en el primer partido tras su retorno, lo mismo que a Guitián en el estreno de su segunda etapa como rojiblanco. Luego se entonaron Incluso Bergantiños, que muchas veces actuó casi como tercer central, se metió en líos innecesarios. Y hasta Diego Mariño se contagió en alguna acción puntual, en la que se mostró irreconocible. Una de ellas, en la que el balón se le escurrió, pudo acabar en un buen susto si el portero no hubiera reaccionado bien cuando el balón llegó a los pies de Manu del Moral.

Fue una anécdota, porque en el cómputo global del partido Mariño estuvo destacado, como casi siempre. Especialmente brillante estuvo en un mano a mano con Dani Nieto, que se había escabullido de toda la defensa rojiblanca. Fue la mejor respuesta a la gran parada que acababa de hacer en el otro área, un minuto antes, el meta del Numancia Adrián Fernández, que voló para evitar que Carmona marcara de cabeza a centro de Jony.

El partido era un recital ofensivo y se hacía extraño que no llegara el gol. El Sporting perdonó grandes ocasiones, en las botas de Santos y Canella, pero el Numancia tuvo las suyas, como un disparo el palo de Manu del Moral al filo del descanso. Pero más méritos había hecho el equipo local para adelantarse en el marcador. Lo demuestran los nueve córners botados en la primera parte, aunque la mala resolución de los mismos vuelve a demostrar la carencia del equipo en esa faceta.

Gol y golazo

Pero nada más comenzar la segunda mitad, el Sporting puso las cosas en su sitio. Brillantemente asistido por Rubén García, Jordi Calavera marcaba el primero. Y a partir de ahí prácticamente todo fue coser y cantar. Quedaba rematar la faena y lo hizo Jony en una jugada brillante, partiendo desde la banda, internándose en el área con la pelota pegada al pie, driblando a todo rival que se le cruzaba por delante hasta alcanzar el punto de penalti y resolver la jugada con un punterazo. Un gol de los que se ven pocos a lo largo del año. Una auténtica exquisitez de esas que solo son capaces los jugadores con un talento distinto. Como Jony.

La goleada no fue mayor porque Adrián, el portero del Numancia, fue el mejor de su equipo. Pero con dos fue suficiente. El Sporting sigue con su buena racha en casa, se acerca al playoff y logró pasar página de la frustrante derrota en el Tartiere. Ahora el espíritu de El Molinón deberá trasladarse a Lorca, donde tiene una fantástica oportunidad de dejar der tirar fuera lo que se lleva de casa y dejar de hacer la goma con los puestos de ascenso.