El PSOE acusa al PP de "perder el norte" con el "culebrón" de la sucesión en Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado hoy en la celebración del Comité Provincial del partido en Torremolinos que “el culebrón” de la sucesión del PP en Málaga protagonizado por Bendodo y De la Torre es la causa de “la parálisis” de los gobiernos de la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, “algo que estamos sufriendo todos los malagueños y las malagueñas”.

“En Málaga el PP ha perdido el norte enredado en sus peleas internas por la sucesión en la capital y sometiendo a nuestra provincia a una parálisis total en proyectos estratégicos de vital importancia para nuestro desarrollo”, ha dicho, señalando que “el último capítulo lo tuvimos el jueves, cuando Moreno Bonilla junto a Bendodo quisieron reunirse con vecinos para seguir poniendo trabas a la prolongación del metro de Málaga a la zona norte de la ciudad”, ante lo que ha dicho, “deberían haberse reunido con De la Torre para pedirle que de una vez deje de bloquear que el metro llegue a una de las zonas más pobladas de la capital”.

En este sentido, el líder socialista ha subrayado que “los y las socialistas de Málaga vamos a seguir trabajando para ofrecer un proyecto serio y riguroso a toda nuestra provincia, basado en solucionar los problemas de la gente y apostar de forma decidida por el desarrollo y la creación de empleo y de riqueza de forma más justa”. “El PSOE de Málaga va a demostrar una vez más en este recorrido hacia las próximas elecciones que es el partido más transparente, abierto y democrático de nuestro país. Los y las socialistas no queremos peleas internas, preferimos sin duda trabajar para conseguir el respaldo de la ciudadanía y así poder mejorar sus condiciones de vida”, ha dicho.

Así, ha destacado que 2018 es el año “más electoral, porque en él acaba la siembra de la cosecha que recogeremos en 2019”. “Una batalla que vamos a librar hasta el último día, pero sabemos que las decisiones de estos meses y las acciones que desarrollemos serán fundamentales en nuestros próximos resultados”, ha dicho. “Es nuestra responsabilidad que el socialismo andaluz mantenga su hegemonía electoral en nuestra tierra y que Susana Díaz siga siendo la presidenta de Andalucía para seguir poniendo en marcha la agenda transformadora y de progreso que representa el PSOE andaluz”, ha añadido.

El secretario general ha explicado que “la mejor garantía de unas buenas municipales son unas excelentes autonómicas. Y la mejor garantía para unas generales es que el PSOE esté fuerte en unas andaluzas”, y ha señalado que “en medio de una tormenta independentista, fruto de un nacionalismo desbocado, es el PSOE de Andalucía la más fuerte entre las federaciones de España”.

“Mientras siga la crisis catalana y el debate territorial, la cohesión social andaluza en torno a su proyecto de comunidad y autogobierno y el papel del PSOE como el partido que mejor representa su ambición colectiva, se mantendrá. El marco de ese debate territorial siempre deberá ser la igualdad de los territorios y nuestra agenda andaluza tiene que reforzarse en torno al 28 de febrero como ya se hizo con el 4 de diciembre”, ha dicho.

Ruiz Espejo ha defendido el proyecto socialista andaluz como “un proyecto de igualdad”. “La mayoría social en torno al socialismo andaluz está cosida con el hilo de la igualdad. Esa igualdad son derechos, con sus correspondientes obligaciones. Pero derechos al fin y al cabo”, ha dicho, acusando a “la derecha” de traducir esa igualdad de oportunidades “en subvenciones”. “Y no. Por eso pierden y perderán en esta comunidad. El PP no entiende a Andalucía, ni la quiere entender. Y como consecuencia, Andalucía no entiende ni entenderá al PP”, ha subrayado.

“La solidaridad de los andaluces y andaluzas se expresa en letra con rango de ley porque el gobierno socialista de Susana Díaz sabe que la identidad andaluza es una identidad por la igualdad y desde la igualdad. Algo que nunca entenderá Moreno Bonilla, ni Rajoy, ni lo entendió Aznar y menos lo entendió Fraga, ni la UCD. Una derecha que le robó a Andalucía el siglo XX, o al menos, tres cuartas partes del mismo”, ha asegurado.

Así, ha puntualizado finalmente que “podemos decir con orgullo que el PSOE, integrado por mujeres y hombres valientes y con el amor a esta tierra por bandera, han hecho y seguiremos haciendo posible que Andalucía avance en el camino de la igualdad, el progreso y la modernidad”. “Ejemplo de ello lo tenemos en los últimos avances a favor del Estado de Bienestar, el gran patrimonio de Andalucía. El Gobierno socialista de Susana Díaz ha demostrado que otra forma de hacer política era posible en los momentos más duros de la crisis. Ahora ha llegado el momento de dar un nuevo paso adelante y avanzar más, y lo hacemos con la nueva Ley de Servicios Sociales, la de Discapacidad y la Renta Mínima, tres normas para generar confianza, seguridad y tranquilidad para los sectores de población más vulnerables”. “Ésta es la legislatura de la esperanza en un futuro mejor, donde todos y todas tenemos el derecho a tener más derechos”, ha dicho.