A la batalla sin Guilherme y Carles Gil

Clarence Seedorf ha dejado claro que no se casa con nadie. El nuevo entrenador blanquiazul ha descartado a Carles Gil y a Guilherme dos Santos para el partido ante el Betis. Se trata de dos titulares con Cristóbal Parralo. En el caso del brasileño, una figura indiscutible tambien con Pepe Mel. "Guilherme no está en la lista por no haber estado en los primeros entrenamientos. No hay tiempo para individualidades, ahora lo importante sólo es el grupo", afirmó el preparador holandés.

Además de Gil y Guilherme, Seedorf tampoco incluye en la convovatoria a Tyton, Borja Valle y Gerard Valentín. Sidnei no estará en el partido por su lesión muscular.

Pero si Guilherme verá el partido desde la grada, Pedro Mosquera, por el contrario, podría verlo sobre el césped. El coruñés recibe el alta médica y regresa a la convocatoria. Seedorf, en rueda de prensa, se deshizo en elogios hacia él: "Cuento mucho con Mosquera, lo he visto con capacidad para hacer diferentes papeles en el equipo. Trabajó en la semana con gran atención y empeño", afirmó. Un empujó anímico para el centrocampista coruñés.

El Deportivo se enfrenta al Betis, un equipo con buen trato de la pelota. Pero para Seedorf, el gran enemigo de su equipo es el propio Dépor. "Me preocupa más que el Betis, cómo vayamos a entrar nosotros al partido", explicó. Cree el holandés que es momento de que el equipo vuelva a sumar de tres en tres y que lo que vió durante esta semana en los entrenamientos le hace ser optimista.

"Este es un equipo con valor y debe creer en su potencial", destacó. "El grupo ha mostrado orgullo en esta semana".

El Deportivo empezará el partido de Riazor como penúltimo en la clasificación. El empate de Las Palmas hace que los de Jémez superen al Depor. Además, el Alavés también ganó su partido. La lucha por el decenso cada vez es cosa de menos implicados, y el equipo herculino está en una situación de urgencia máxima."No hemos hablado nada de la clasificación. Uno se vuelve loco si lo hace", concluyó Seedorf.