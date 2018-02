5-0. La UD Ibiza golea a un errático Sant Rafel

Sin necesidad de poner la quinta marcha, con momentos brillantes, pero también jugando al tran tran en fases del encuentro, la Unión Deportiva Ibiza goleó a un inocente Sant Rafel, superado por la calidad individual de los futbolistas del cuadro de Toni Amor , pero víctima también de errores defensivos infantiles.

Can Misses presentó la mejor entrada de la temporada para ver el derbi entre los dos conjuntos ibicencos de Tercera División fue atípico desde el primer momento. La afición deportivista de toda la vida ha visto a su equipo vistiendo la camiseta roja. Ahora, en la mayoría de partidos la elástica es azul. Los ‘blues’ de Sant Rafel salieron de amarillo y los supersticiosos dirán que eso sólo puede traer mal fario. Algo de eso debió ocurrir, porque sólo se habían jugado 54 segundos cuando se iniciaron los errores en cadena de la zaga visitante. A la salida de un saque de banda, primero un despeje defectuoso, después falta de contundencia para alejar el balón tras un centro por bajo de Álvaro, otro mal rechace dejaba el balón en la frontal a Mateu que veía el desmarque de Cirio, ante la pasividad de los centrales y el goleador deportivista tras un buen control fusilaba a placer para abrir el marcador.

Toda la estrategia, todo el planteamiento defensivo diseñado Vicente Román se iba al traste cuando los jugadores todavía no se habían quitado el frio. Román había prometido que no pondrían la alfombra para dejar jugar a placer al rival, pero sus jugadores no se dieron por aludidos.

El gol dejó desnortados a los visitantes y sin recuperarse del mazazo, otro mal despeje lo aprovechó Gámiz desde la frontal para empalmar el esférico lejos del alcance de Santi. El Ibiza se veía con una ventaja cómoda sin necesidad de elaborar jugada alguna en ataque y el Sant Rafel empezaba a pensar que se avecinaba tormenta. Román cambiaba posiciones en defensa, pero el problema de los visitantes es que no olían el balón y por no hacer no hacían ni faltas en la primera media hora.

Los locales jugaban a placer, bailando al ritmo que marca Gámiz, el auténtico director de orquesta. Un jugador cinco estrellas, que no sólo lleva el timón en la zona ancha y decide cuando se acelera el juego y cuando se duerme el partido, sino que es el primero que presiona para recuperar el balón. A su lado emerge siempre Cirio, un mal sueño para las defensas contrarias, por su facilidad para dibujar diagonales, o para ganar la espalda a sus marcadores, o Terán, una amenaza con su desequilibrio en el regate, aunque no en todos los partidos es posible irse de cinco rivales en una arrancada. Pero en el once de los de Amor se ha añadido más más poderío.

Por primera vez desde su llegada en el mercado de invierno entraron juntos en el once inicial Liñán, un seguro siempre como medio centro defensivo y Álvaro, que ya asoma como socio de Gámiz en la distribución del juego de ataque. A esto se suma una defensa poderosa y laterales con recorrido y se explica porque el Ibiza es el claro candidato al título de liga.

Con una cómoda ventaja en el marcador los locales ralentizaron el juego y se empeñaron en buscar triangulaciones por dentro. Había overbooking de jugadores en muy poco espacio y sin ensanchar el campo se hace más difícil crear peligro. Ante rivales más duros habrá que buscar más alternativas.

Lo único relevante en esos minutos fue una dura entrada de Enric castigada con tarjeta amarilla. Pero lo que no lograban los locales lo regalaban los visitantes. Al filo del descanso, el portero Santi quiso despejar un balón y lo estrelló en el cuerpo de Terán. Los jugadores del Sant Rafel vieron mano en la acción, algo que no apreció Alberto Morena y tampoco su auxiliar que dejaron seguir la jugada para que Terán ampliara todavía más la ventaja.

Con este resultado se marchaban los jugadores a los vestuarios, con la sensación de que sobraba la segunda parte. Y lo cierto es que poco más se vio en la reanudación. El Sant Rafel veía muy lejos la poteria contraría y además abusaba de contundencia en algunas entradas, que tuvieron sanción disciplinaria, mientras que el el Ibiza se encontraba con todas las facilidades del mundo para rematar en el área rival cuando aceleraba algo el ritmo de juego. A veces sorprende ver tanto defensa en pocos metros incapaz de coger la marca del futbolista del otro equipos. Dos jugadas a balón parado volvieron a retratar a la defensa visitante. En el minuto 70, en un lanzamiento de falta, un desmarque de Cirio le bastó para recibir un pase en profundidad y rematar a la red. Y tres minutos después, Liñán cabeceó totalmente desmarcado un lanzamiento de esquina.

La calidad individual terminó de completar una goleada en la que se vio a un equipo muy superior, que no tuvo que forzar la máquina en ningún momento. Pudieron llegar más goles de los locales, pero lo impidieron los palos y alguna buena acción de Santi. El Sant Rafel se fue a los vestuarios pensando que vendrán tiempos mejores y el Ibiza con la sensación de que habrá encuentros más exigentes.