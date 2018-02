Goma rescata un punto en el descuento

C.D GUADALCACÍN 1 - U.D LOS BARRIOS 1

Llegaban los dos equipos con urgencias y la necesidad imperiosa de ganar para seguir en la lucha por salir del pozo. Tanto el Guadalcacín como Los Barrios sabían de la importancia de este partido, pues sumar significaría también restarle puntos a un rival directo, lo que supuso que ambos equipos se respetaran mucho en los primeros minutos. Pancy entró en el lugar del sancionado Rosales y la afición pedánea pudo ver al guardameta Brian que no tuvo apenas trabajo.

En la primera parte mucho respeto y pocas ocasiones. Los Barrios merodeaba el área de Braian, pero no lograban terminar las jugadas gracias a una defensa muy ordenada de los de Alberto Vázquez. El Guadalcacín intentaba salir, especialmente por la banda de Borja y Juanan donde el dos contra uno era constante porque el ex xerecista Biri no bajaba a defender su banda. La única acción de peligro del primer tiempo llegó al final, con un centro desde la derecha de Pablo que Pancy remató por encima de la portería.

En la segunda parte el Guadalcacín salió con otra cara, a por el partido. Ya en los primeros minutos tuvo algún acercamiento peligroso que no llegó a materializar y el ímpetu acabó jugando la peor de las pasadas al equipo de Alberto Vázquez. Un contragolpe bien llevado por los visitantes acabó con un centro de Biri desde la derecha que remató Copi en el segundo palo engañando a Brian para hacer el 0-1. Comenzaron las prisas y el Guada comenzó a atacar en busca del empate con más corazón que cabeza. La tensión se hacía notar en ambos equipos. Pablo tuvo una ocasión clarísima en un remate que salvó el portero visitante con un paradón y, posteriormente, el mismo Pablo se disfrazó de Rosales para poner una falta en el larguero que acabó rebotando fuera. En el descuento el empuje del Guadalcacín vio obtuvo, por fin, recompensa en un balón suelto dentro del área que aprovechó Goma para hacer el empate.

Sigue sumando el Guada de uno en uno, lo que sigue siendo insuficiente aún para salir de los puestos de descenso. La próxima semana el equipo de Alberto Vázquez volverá a jugar en casa, ante el Alcalá, en un partido que será vital para cambiar la racha que atraviesa el club pedáneo.