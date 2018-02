El Xerez DFC sigue sin fallar en Chapín

XEREZ DFC 2 - AD SAN JOSÉ 1

No tuvo ninguna dificultad el Xerez DFC en conseguir una nueva victoria en casa, ésta vez ante un batallador, pero frágil San José, que llegaba a Chapín con la intención de ser el primero en robarle algún punto aquí al líder, pero con escasos argumentos sobre el campo.

Pepe Masegosa ya anunció en la previa del partido que la baja de Tamayo no sería cubierta por Álex Expósito, aunque recordó que todos los futbolistas, los que salen de inicio o luego durante el encuentro, son igualmente importantes. Por eso apostó por Heredia y de paso probar algo distinto aprovechándose de la baja por sanción del ariete xerecista. Desde el inicio del partido, el Xerez DFC demostró su clara superioridad sobre un rival bien replegado atrás pero con poco control del balón. Con la pelota el control era absoluto de los jerezanos, aunque las ocasiones tardarían en llegar, porque el juego no era entonces especialmente fluido. De hecho, hasta el minuto 17, Antonio Bello no protagonizó la primera internada de la tarde, pero su centro no pudo alcanzar a rematarlo Heredia.

Poco después, el propio Bello protagonizaba la acción polémica del partido. El extremo jerezano, tras marcharse de su marcador, caía derribado dentro del área, aunque el colegiado entendía que se dejó caer y terminó amonestando al atacante azulino. A los 20 minutos, era Joaqui el que lo intentaba con un cabezazo tras un saque de esquina que detuvo fácil el meta sevillano. En las bandas encontraba un auténtico filón el equipo azulino, especialmente por las internadas de Heredia, muy pródigo durante la primera parte en las acciones de peligro de su equipo. Poco antes de terminar la primera parte se adelantaría el equipo local. En un lanzamiento de falta, Bello estrellaría el balón a la barrera, pero atento en el rechace Jorge Herrero desde el suelo para colocar el balón en el fondo de la portería del San José. Poco más pasó hasta el final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras la reanudación, el conjunto xerecista salió decidido a hacer el segundo. Manuel Caballero tuvo la ocasión más clara, sólo ante el portero, al que no pudo superar. Instantes después lo intentó Jorge Herrero con un remate desde la frontal que se marchaba alto. La insistencia de los de Masegosa iba a encontrar su recompensa a los 68 minutos de juego. Un saque desde la esquina de Heredia llegaba hasta el segundo palo y Adri Rodríguez empujaba al fondo de la red el esférico con la planta de la bota.

A pesar de la ventaja en el marcador, los locales no bajaron el pie del acelerador y siguieron buscando ampliar su renta. Pese a ello, eran los visitantes, en su primera acercamiento peligroso del partido, los que conseguían recortar distancias. Jurado recibía un balón dentro del área y a la media vuelta colocaba el balón en el interior de la portería defendida de Camacho. Un gran gol para inquietar a la grada y poner algo de incertidumbre al partido, aunque las cosas no iban a cambiar, a pesar de que el san José desaprovecharía una gran ocasión para empatar el partido. También la tuvo Expósito, pero el marcador ya no se movería más.

Xerez Deportivo FC: Camacho, Sergio Iglesias, Padilla, Joaqui, Lebrón, Jorge Herrero (Adrián Martín 73'), Adri, Caballero (Barba 83'), Heredia (Expósito 77'), Bello y Cuenca (Aziz 87').

AD San José: Sebas, Juanma (Buzón 61'), Juanjo (Cruz 70'), Ale (Sica 56'), Rafa, Iván, Dani (Emilio 72'), Jurado, Christian, Zapata (Lolo 56') y Alvi (Kisko 83').

Goles: 1-0: Jorge Herrero (42'); 2-0: Adri Rodríguez (68'); 2-1: Jurado (79').

Árbitro: Antonio Manuel González Cumbreras (Huelva). Amonestó por parte local a Antonio Bello, Jorge Herrero, Sergio Iglesias, Adri Rodríguez, Joaqui y Adrián Martín y a Zapata y Alvi por parte visitante.