El número de investigadoras en Balears creció un 62% en la última década

El número de investigadoras en Balears ha crecido un 62% en una década y las mujeres son ya más del 45% del total de la plantilla dedicada en las Islas a la investigación. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, consultados por la Ser, en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tiene como objetivo visibilizar la labor científica de las mujeres y fomentar las vocaciones futuras.

Las cifras constatan que se ha avanzado en la normalización de su presencia en el campo del I+D, pero el porcentaje de mujeres en la ciencia tiende a decrecer en los puestos de más responsabilidad, en el liderazgo de proyectos o departamentos.

Según el último diagnóstico elaborado por la Universitat de les Illes Balears, que data de 2013, el 40% del personal docente e investigador son mujeres. Sin embargo ellas ocupan solo el 21% de las cátedras y representan solo el 36% de los titulares de Universidad. La proporción de mujeres se dispara a más del 45% en los puestos de profesora colaboradora y de ayudante, donde son el 51%.

Por lo que respecta al alumnado, hay una tendencia clara a la feminización en general, si bien algunas áreas, como Física, Ciencias de la Tierra o Matemáticas tienen menos de un 40% de chicas entre sus estudiantes.

Un caso paradigmático es el de la Escuela Politécnica Superior de la UIB, donde las alumnas no superan el 15% del total de estudiantes. Loren Carrasco, su directora, advierte de que las empresas tecnológicas se quejan de que no pueden contratar a más ingenieras porque no hay.

Hemos hablado en la Ser con varias mujeres dedicadas a la ciencia, la investigación y la docencia.

Coinciden en señalar que sigue habiendo un "techo de cristal" que, es, dice la bióloga Mar Leza, un reflejo de la sociedad.

La maternidad, los hijos, son un aspecto clave en este lento avance hacia la igualdad de papeles. A la hora de liderar proyectos, cuenta la psicóloga Gloria García, la conciliación requiere de más apoyos.

La precariedad de los últimos años en inversión científica ha obligado a una "investigación imaginativa", aunque no es posible competir en el mercado solo con el ingenio. Lo explica Pilar Roca, profesora de Bioquímica.

Pilar, al igual que sus compañeras, subraya que todavía hay que trabajar para visibilizar a las mujeres en la ciencia, como en muchos otros ámbitos. En el podcast puedes escuchar de nuevo todas estas reflexiones: