Teatro Paladio pide un carnaval "de todos y para todos"

La lluvia y el frío no han podido con las ganas de diversión de los componentes de las comparsas que integran el carnaval de la capital.

Personajes del mar, bandoleros, corazones y cupidos, vikingos, personajes de Don Quijote o caramelos se han concentrado en la plaza Mayor para escuchar el pregón de la actriz, directora teatral y responsable de Paladio Arte Marta Cantero. Que ha aprovechado su intervención para dar a conocer el trabajo que desde esta compañía teatral se lleva a cabo para lograr la integración de personas con capacidades diferentes “el carnaval es y debe ser para gente de toda condición, el carnaval es sátira, con el derecho a manifestarse con libertad, el derecho a la igualdad donde se confunden altos y bajos, de los que no ven pero sí que sienten, de los que no oyen pero si perciben nuestras emociones , que el carnaval es de todos y para todos de los que no nos pueden seguir con agilidad nuestro baile. De los que viven en otro mundo, porque eses mundo también es el nuestro” Para continuar solicitando al Ayuntamiento que todavía queda mucha tarea para conseguir que Segovia sea una ciudad plenamente accesible.

Marta Cantero acompañada por varios de los integrantes de Teatro Paladio / Juan Martin

La actualidad municipal y nacional ha protagonizado la mayoría de las letras de las coplillas compuestas por las comparsas que han participado en la fase previa del concurso de Cántico de Coplas que ha servido de antesala al acto de elección del príncipe y la princesa del carnaval 2018.

El frío y la lluvia no han podido con las ganas de diversión de los componentes de las comparsas / JUAN MARTIN

Mañana será el turno para los más pequeños con el concurso de dibujo infantil desde las 11.00h en el centro cultural de San José. Y ya por la tarde desde la plaza del Azoguejo, a las seis de la tarde, hasta la Plaza Mayor tendrá lugar el desfile de comparsas infantiles. Al término del desfile los pequeños podrán tomar un reponedor chocolate, elaborado por la Asociación de Cocineros de Segovia, mientras disfrutan de la batucada infantil Nación Colegui y de la animación de la discomóvil Disco Street.