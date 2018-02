"No hablo de los árbitros, ¡es una batalla perdida!"

Se fue a Águilas muy triste: más por la grave lesión de Mandi que por la derrota ante Osasuna en el Estadio de los Juegos. Hablamos del presidente. Alfonso García, además, anda muy molesto con los árbitros que pitan al equipo rojiblanco porque a Pozo “no le dejan jugar”, dijo a LA VOZ y Cadena SER al final del partido ante el conjunto pamplonica. Alfonso García parece que sigue ‘quemado’ con los árbitros.

Pero primero habló de la lesión del centrocampista Mandi: “Son lesiones que son muy graves y la verdad es que estoy muy triste porque el jugador no podrá ayudarnos más en lo que resta de temporada. Estamos teniendo muy mala suerte este año con el tema de las lesiones. Es una lesión de larga duración y complicada. Estuve en el vestuario con él para animarlo, pero la verdad es que es para estar preocupado esta temporada con tantos futbolistas lesionados en la plantilla del Almería. Ha pisado mal él solo y se ha roto, ha tenido muy mala suerte; es una pena. Las lesiones más graves son las que se hace uno. No hubo choque con ningún jugador de Osasuna. Esta temporada nos ha tocado a nosotros tener tantas lesiones, hay que seguir”.

Y sobre las faltas que le hacen a Pozo fue muy claro: “Es injusto todo lo que está pasando con Pozo porque hubo un jugador se Osasuna que hizo unas 10 ó 12 faltas y no pasa nada en el partido. A nosotros nos sacan tarjetas con una facilidad y no quiero hablar más de los árbitros porque luego es una batalla perdida, pero sí deberían mirar el tema. A Pozo le hacen muchas faltas y no pasa nada, no lo entiendo, de verdad. Cada vez que tiene la pelota en sus pies le hacen falta y eso no puede ser. Igual es que no quieren que haya espectáculo en la Segunda. A Pozo le hacen todo tipo de faltas y los rivales no tienen ese castigo del árbitro que deberían tener, qué vamos a hacer. No son jugadas determinantes, pero sí nos van minando poco a poco durante el partido y así es muy difícil. Nos hacen muchas faltas y hay muchas interrupciones en el juego. Todo esto tiene que contarlo la prensa, yo no voy a hablar más del tema”.

El objetivo de la salvación se conseguirá, según Alfonso García: “La permanencia se decidirá al final y hay que seguir luchando porque estamos en una categoría muy complicada. Estamos viendo que los equipos de la zona alta no son tan superiores a los demás. Cada partido es un mundo y tenemos que ir a muerte en todos los partidos que nos quedan por jugar hasta el final”. Palabra de un Alfonso que sigue enfadado con los árbitros.