Primera derrota en Cuenca del Ciudad Encantada

Primera derrota del BM Ciudad Encantada en el Sargal en lo que llevamos de temporada al caer contra el Ademar León por 21-24 en un partido intenso, no especialmente bonito para el espectador, con mucho físico, y que no se decantó hasta los instantes finales donde la cantidad y calidad del banquillo visitante y los errores conquenses en ataque fueron determinantes.

Para ganar al Ademar León hay que hacer un partido sin errores y no fue lo que ocurrió. Los conquenses consiguieron evitar que León pudiese correr. Le defendieron bien los ataques posicionales, pese a lo muy permisivos que estuvieron los árbitros con los pasivos. Lo que falló fue el ataque. Los lanzamientos de siete metros volvieron a ser una rémora para los de Lidio Jiménez. Cuatro fallaron los conquenses que tampoco tuvieron buena puntería lanzamientos en juego. Dutra firmó su peor partido desde su llegada y el resto tampoco anduvieron atinados. Ganar a León con 21 goles a favor sería poco menos que milagroso.

Pese a todo el Ciudad Encantada llegó con alguna opción de sumar algo pero el cansancio hizo no tomar buenas decisiones. Y es que en la rotación, donde a otros equipos de la zona noble no se les nota, al nuestro se le ven las costuras. Hasta cinco balones hubo para empatar y jugártela a lo que pudiese pasar en tres minutos a cara de perro. Pero no hubo opción, León supo jugar muy bien esos momentos definitivos y llegaron al final sin aprietos para ganar el partido.

Destacar la buena entrada que presentó el Sargal. Entre las ganas de ver balonmano tras el parón de invierno de la liga Asobal y el nivel del rival, se completó el aforo.