Derrota merecida del Numancia en un flojo partido en El Molinón

El Numancia cayó derrotado ante el Sporting en Gijón 2-0 en un duelo en el que en gran parte estuvo a merced de los asturianos, pero en el que también tuvo algunas ocasiones para haber logrado un mejor resultado, sobre todo hacia el final del primer tiempo. Sin embargo, la victoria asturiana fue justa a todas luces, ya que los de Arrasate estuvieron lejos de su mejor nivel durante muchos minutos del juego, y sólo las actuaciones de Aitor y de los centrales rojillos evitaron un resultado más amplio.

ficha técnica Sporting: Mariño; Calavera; Guitián, Alex Pérez, Canella; Alex Bergantiños, Sergio Álvarez; Carmona, Rubén García (Hernán, m. 63), Jony (Pablo Pérez, m. 81); y Santos (Nano Mesa, m. 74). Numancia: Aitor Fernández; Markel, Dani Calvo, C. Gutiérrez (Pablo Larrea, m. 67), Saúl; Escassi, Íñigo Pérez; Nacho (Guillermo, m. 73), Dani Nieto (Pere Milla, m. 67), Marc Mateu; y Manu. Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño). Amonestó a Carmona y Nano Mesa (Sporting) y a Manu del Moral, Carlos Gutiérrez, Nacho, Dani Calvo, Marc Mateu y Pablo Larrea (Numancia). Goles: 1-0, m. 50: Calavera; 2-0, m. 71: Jony. Incidencias: 18.103 espectadores en El Molinón.

Pese a que los primeros minutos estuvieron igualados, pronto el Sporting encontró un filón por su banda izquierda, la derecha rojilla, donde Canella y Jony disfrutaron de una autopista en el ataque, superando constantemente a Nacho y Markel Etxeberria por ese costado. Por el centro, Dani Calvo y Carlos Gutiérrez se las tenían tiesas con Michael Santos, un auténtico incordio. En una de las mejores combinaciones asturianas, Canella, el lateral zurdo, se plantó solo ante Aitor, que respondió bien en el mano a mano. En los primeros quince minutos de juego era la primera llegada clara de los locales, que merodeaban constantemente por la frontal del área rojilla. Por parte soriana, un disparo lejano de Dani Nieto y un cabezazo de Dani Calvo fueron los únicos acercamientos peligrosos junto con un remate de Manu, que estuvo a punto de aprovechar un error de Mariño. Entre pleno dominio rojiblanco Santos no llegó a rematar en el área un envío de Jony, cómo no, desde la izquierda. Los últimos minutos de la primera mitad fueron de infarto. Por parte local, con un remate de Carmona al poste, cabeceando un nuevo centro de Jony desde el costado zurdo, y poco después con una doble ocasión del Numancia: primero un contragolpe de Nacho terminó con un remate picado de Dani Nieto en el mano a mano con Mariño, que el cancerbero local solventó sacando una gran mano, y después con un gran centro de Marc Mateu y un buen cabezazo de Manu del Moral que se estrelló en la madera. Pese al dominio sortinguista, las ocasiones claras se repartieron en el primer periodo.

En el segundo, con el Numancia tratando de corregir sus carencias en el costado derecho de la defensa, con Nacho y Markel superados constantemente, pronto llegó el 1-0. Un saque de banda desde la izquierda le llegó a Ruben García, que ganó línea de fondo y sirvió un pase de la muerte al punto de penalti donde apareció Jordi Calavera, el lateral derecho asturiano, para rematar a la red sin contemplaciones ni oposición. Con la ventaja en el marcador, el Sporting pareció cederle el esférico al Numancia, que tampoco sabía cómo llegar al marco rival con claridad. La única vez que lo hizo fue con un gran pase al hueco de Escassi para Nacho, que el extremo no supo aprovechar, ya que se dejó caer tras superar a Mariño en el área. El árbitro no pico y amonestó al ‘11’ rojillo. Bien plantado el Sporting en defensa y centro del campo, los numantinos no encontraban la forma de hacer daño, a pesar de que Arrasate tiró del ‘plan B’, retrasando a Escassi al centro de la zaga y con Larrea en la medular junto a Íñigo. Sí lo hizo Jony, excelso en El Molinón, con una jugada individual desde la izquierda, zafándose de cuantos rivales le salieron al paso, para acabar batiendo a Aitor. Sentenciado el partido, Guillermo entró para reforzar el ataque soriano, pero salvo un remate desviado de cabeza, sui aportación fue mínima. Y a punto estuvo de lograr el Sporting el tercer gol, pero volvió a intervenir Aitor Fernández para repeler con una gran estirada el remate de cabeza de Carmona, que volvía a buscar su gol, otra vez, la enésima, tras un centro desde la banda izquierda. El Numancia caía en Gijón en un partido pobre de los sorianos, cayendo otra vez de puestos de play off y con el único consuelo de tener el golaveraje directo ganado a los asturianos, gracias al 3-0 de la ida.