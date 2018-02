"Puigdemont ha de fer de president i poder manar"

El portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha considerat avui que el candidat de la seva formació Carles Puigdemont ha de "poder ser president i manar", és a dir, ha d'assumir una presidència plena de la Generalitat i no un lloc simbòlic.

"Entenc que el president ha de fer de president i ha de manar", ha precisat Pujol, en una entrevista a Catalunya Ràdio. "JxCat i ERC coincidim en què tenim un mandat molt clar de les eleccions, que és formar Govern, plantar cara a la indignitat de la repressió que estem patint, i fer això conjuntament amb totes les forces, perquè el que passa ens obliga a buscar la unitat".

Pel que fa a la proposta de reforma de la llei de presidència i del govern, que ha presentat en solitari i sense consensuar amb ERC, Pujol ha indicat que té com finalitat accelerar els terminis i que pugui ser aprovada com més aviat millor al Parlament.

"Ens demanen efectivitat i això és lo que fem", ha argumentat al mateix temps que defensava la necessitat de "posar un gran mirall en el qual es vegin reflectides totes les deficiències democràtiques de l'Estat espanyol".

Després d'apuntar que si ahir no havia cap representant de JxCat a l'acte de solidaritat amb Junqueras que es va celebrar a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) és perquè no coneixia la seva convocatòria, Eduard Pujol ha volgut deixar clar que el líder d'ERC i la resta de presos independentistes compten amb tot el suport de la seva formació.

ARTADI: "EN CAP CAS VEIEM PUIGDEMONT COM UN PRESIDENT SIMBÒLIC"

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha afirmat que la seva formació no considera "en cap cas a Carles Puigdemont com a president simbòlic" i ha afegit que "no entenem que s'estigui parlant de plans B quan hi ha un únic candidat i és el del Parlament".

En una entrevista concedida al diari Ara, Elsa Artadi indica que JxCat no només no desitja que Puigdemont passi a ocupar un càrrec simbòlic, sinó que considera que ha de ser un president "executiu" i que ha d'estar "legitimat" i poder "manar", és a dir, "en cap cas ha de ser una cosa simbòlica".

Preguntada sobre si es pot governar des de Brussel·les (Bèlgica), que és on resideix actualment Puigdemont, Elsa Artadi apunta que "ja anirem veient com anem actuant pas a pas" si bé "es pot fer de tot des de totes bandes" ja que ara mateix "estem en una legislatura des de Madrid".

Sobre la proposta per modificar la llei de presidència i del Govern per preveure una investidura delegada o telemàtica, Artadi explica que té com finalitat posar per escrit el que ja es pretenia fer el passat dia 30 ja que el reglament del Parlament no impedeix aquest tipus d'investidura.

Després que ahir la secretària general d'ERC, Marta Rovira, demanés "rigor" i no crear falses expectatives, la portaveu de JxCat assenyala que la reforma de l'esmentada llei o del reglament del Parlament no és una falsa expectativa.

"És evident que s'ha de dir la veritat", admet la portaveu de JxCat, però "la pregunta és si el Parlament té legitimitat per actuar" i si "és sobirà o no".

Pel que fa als comentaris apareguts en alguns mitjans i per part d'algun dirigent polític quan es va apuntar que ella podia ser investida presidenta en lloc de Puigdemont, Artadi ha lamentat que hi hagi gent que "pensa com si estiguéssim a mitjans del segle XX i amb una actitud masclista"