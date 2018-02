La calle Sevilla reclama un espacio para el ocio

Hace una semana se celebraba en la Plaza de la Merced, en la calle Convento, el Festival del Camarón. Se trataba de aunar esfuerzos entre los distintos comercios del entorno poromoviendo una degustación de camarones y cerveza o refrescos a un euro. Los empresarios nos contaron que, en principìo, querían que sirviese para ir animando los prolegómenos del carnaval, pero que pretendían que tuviese una continuidad mensual capaz de hacer de la zona un lugar atractivo para el ocio.

No tardaron en contactar con el programa los empresarios de la calle Sevilla y fue Mercedes Araujo, propietaria del Gastro Bar 180º quién se apresuró a contar que ya ellos, desde Apymeal, la Asociación de la Pequeña y Media Empresa de Algeciras, habían solicitado un cierre parcial de la popular calle algecireña para realizar actividades que revitalicen esa zona de la ciudad. "Nosotros aplaudimos toda la actividad que están desarrollando en la calle Convent los compañeros de la hostelería que han conseguido que se les permita cerrar la calle a diferentes horas del día. En la calle Sevilla, desde Navarrete hasta la calle Rocha, contamos con un número importante de negocios y es una calle que, yo que soy empresaria, veo como en los últimos tiempos ha bajado la facturación. Y nosotros somos capaces de dinamizar esta zona. No queremos ser un obstáculo para los ciudadanos, queremos dar un servicio a los ciudadanos".

Por su parte Diego de Salas, concejal de fomento en el Ayuntamiento de Algeciras, recordó que ya en su momento los técnicos municipales no vieron con buenos ojos el corte de esa calle, pero añadió que, "En estos momentos se está trabajando en un plan de movilidad donde se están recibiendo sugerencias, no solo de empresarios, sino de cualquier ciudadano". Lo que ha llegado hasta el concejal es que resultaría difícil reordenar el tráfico en la zona, aunque sobre la posibilidad que proponen los empresarios Diego decía que no se está cerrado a nada "nosotros queremos que todo el centro comercial abierto tire para adelante".

Por su parte Paca Ríos, presidenta de Aymeal, decía que desde 2015 la asociación viene reclamando al ayuntamiento que esa zona se habilite igual que se ha hecho con la calle Convento. "hace dos semanas nos han presentado el plan de movilidad que está muy bien orientado por parte del ayuntamiento que ha abierto el debate tanato a empresarios como a asociaciones o ciudadanos". Pero Ríos también reconoce que no es tan sencillo organizar el tráfico pues, según decía. "habría que cambiar el sentido de la circulación desde el Secano".

De momento la situación está en estudio por parte municipal y ojalá se llegue a una soluciuón mediante el estudio que se está desarrollando en el nuevo plan de movilidad. Cuestión de voluntad política.