Darío Martín: “Hemos conseguido una gran dosis de moral”

Darío Martín terminó el partido frente al Albacete B muy contento y con la conciencia bien tranquila. Y sus pupilos mucho más después de un partido muy serio donde el trabajo del equipo, el derroche físico y la actitud fueron intachables para conseguir un empate que dejó unas sensaciones muy buenas.

Así se percibía en el autobús que traía a la expedición vuelta a casa después de realizar un partido muy completo donde el Atlético Tomelloso fue de menos a más. En el único error del partido, el Albaceteestuvo muy vivo y Alfon sometía la pierna al borde del descanso para hacer el 1-0. Pero tras el asueto, los deDaríosalieron mentalizados con el mono de trabajo dispuestos a ir a por el partido. Y así fue ya que apenas habían corrido quince segundos cuando Chendo se estrenaba como goleador tras un pase en profundidad que definió por bajo perfectamente. A partir de ahí, el propio Chendo tuvo un cabezazo que casi termina en gol si no llega a ser por una gran mano de Álvaro. Luego Luque puso a prueba al joven cancerbero con un certero zapatazo desde la frontal que enviaba a córner y Manu Monteagudo se sacó otro obús fuera del área para estrellar el balón al palo. Pero al final, la pelota no quiso entrar y el partido terminó en tablas.

Tras la conclusión, el técnico auriverde reconocía que “me voy muy contento y orgulloso con el trabajo de mi equipo porque han sabido plasmar a la perfección el trabajo de la semana”, un trabajo que era “muy físico ante un rival que nos exigió mucho durante los noventa minutos y que fuimos capaz de neutralizar con nuestras armas”.

Del mismo modo, el mister elogiaba la actitud de los suyos ante las adversidades. “En el minuto tres se lesionó Juanpe, el más veterano de la defensa, y salió Loren Molinero para hacer un partido muy bueno y que todo el equipo supo leer a la perfección”, indicaba el preparador mientras se quedaba con el trabajo y el esfuerzo de los suyos.

Quizá, uno de los factores claves fue el campo de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. En este sentido Darío apuntaba que “jugar en campos así da gusto porque puedes combinar, tienes espacios y sabes que el campo no te va a jugar ninguna pasada. Ahora toca volver a casa, amoldarnos cuanto antes a la superficie y hacer bueno este empate”, un empate que “más que un punto, hemos conseguido una gran dosis de moralidad para seguir creyendo y seguir creciendo”.

El partido dejó la mala noticia de la lesión de Juanpe que, a falta de una ecografía se espera que solo sea una sobrecarga o una contractura. No obstante, tanto Juanpe como Juanfri vieron la quinta amarilla y se perderán el partido del próximo domingo a partir de las 12 horas ante el Azuqueca.