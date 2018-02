Denuncian la agresión de un edil del PP a otro del PSOE después del pleno de facturas en Palacios

"Ni siquiera fue un pleno bronco", lamenta el concejal socialista Jorge López, quien considera "lamentable" que el concejal del PP Jesús Merillas le haya agarrado del cuello sin motivo aparente para ser agredido, nada más que el de cumplir con su labor de oposición y de votar en contra del paquete de facturas que los populares han aprobado con el voto del concejal no adscrito, Evelio Matías.

"Es la parte más lamentable de la política"-relata López- al tiempo que confía en que el agresor decida dejar su cargo por el bien del Ayuntamiento "una institución en la que no deben producirse este tipo de situaciones, bajo ningún concepto", mantiene.

El concejal ha acudido al centro de salud de Villablino para realizar el parte médico correspondiente con el fin de que sirva de prueba para la denuncia que interpondrá por agresión.

El pleno tenía como objetivo aprobar un paquete de 193 facturas correspondientes a los últimos cuatro años, que suman 155 mil euros y que tienen reparos por la existencia de contratos verbales, defectos formales, fraccionamiento de contratos, carencia de certificaciones o incompatibilidades de parentesco, como es el caso de las depuradoras construidas por la empresa de la cuñada de uno de los concejales del PP. Además hay facturas duplicadas, por valor de 8.000 euros, y gastos que van desde tintorería a floristería pasando por libros para una biblioteca que está cerrada.

Entre esas facturas, estaban las correspondientes, dice la portavoz del PSOE, Arabia Pérez, a las obras de unas depuradoras que realizó la empresa de la cuñada del concejal del PP que agredió a Jorge López. "Quizás por eso se sintió aludido", dice la socialista que muestra su rotundo rechazo a la actitud del concejal del PP para quien han pedido el cese inmediato.

También el alcalde del PP, Roberto Fernández, lamenta lo ocurrido y asegura que hablará con los dos concejales, a los que pidió, mantiene, que saliesen del salón de plenos al escuchar sus voces. "No se lo que ocurrió después, yo me fui a la reunión que convocó la consejera de Agricultura en Carracedelo", dice el popular, que desconoce también las consecuencias del altercado "Me entristece mucho lo que ha pasado, pero intentaré reconducir la situación", alega.

En cuanto al pleno en sí, el regidor asegura que él sólo ha hecho lo que tenía que hacer como alcalde. "Me he encontrado con unas facturas que hay que pagar y debía llevarlas a pleno. El interventor ha explicado que no hay cobros duplicados y también me he informado y no hay incompatibilidad en la adjudicación de los trabajos que se hizo a la cuñada del concejal Jesús Merillas. Es cierto que cuando se hicieron no había secretaria municipal, pero ahora lo que toca es pagarlas", explica. .