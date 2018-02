"Un juez no debe enfrentarse igual ante alguien que roba bolsos que ante una víctima de violencia de género"

Hace aproximadamente un año la asociación Clara Campoamor hizo pública una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Demandó a la titular del Juzgado de Violencia de Género de Vitoria por preguntar a una denunciante de maltrato y abusos sexuales si cerró bien las piernas durante la violación para oponer resistencia. El resultado fue el archivo de la causa por parte del CGPJ. Hace unas semanas, una mujer denunció a su pareja en Barakaldo. A continuación, él hizo lo propio y la denunció a ella. La asociación Clara Campoamor la acompañaba en la declaración. Su máxima responsable, Blanca Estrella Ruiz, relata en la SER que "hay que ver con qué trato despectivo y vejatorio se trata a la víctima". Asegura que "salió asustada por cómo se trata a la víctima". Dice que la víctima entra para declarar, "no para que se le interrogue". Ella, dice, estuvo dos hora y media. Él apenas 10 minutos y, mantiene, "la condena fue para los dos".

Según Blanca Estrella Ruiz "no son hechos aislados, sino parámetros excesivamente frecuentes". Por ello, pide una modificación completa "de todas las Fiscalías y jueces y juezas en los Juzgados de Violencia de Género". Demanda que "el tema les importe, conozcan el tema y sepan cuál es la dinámica de las víctimas de violencia machista". Recuerda Blanca Estrella Ruiz que "no es igual el comportamiento de alguien que roba bolsos que el de una víctima de violencia de género". Mantiene que "la miran mal porque ha vuelto con el marido después de denunciar". Y se pregunta "si es que no saben que ésto pasa". Está convencida de que "no conocen, no tienen el perfil y la miran con un desprecio que la revictimizan".

La asociación Clara Campoamor se suma, por tanto, a otras organizaciones de mujeres, como la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres y Themis, entre otras, que van a presentar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial por lo que califican de "maltrato judicial a las víctimas".