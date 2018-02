¿Un San Valentín con conflictos entre la pareja?

El Día de San Valentín, que algunos asocian a la compra de detalles para nuestra pareja con motivo del Día de los Enamorados tiene una historia anterior y cierta relación con el amor de pareja.

Cuenta una leyenda que San Valentín, sacerdote de la Roma del siglo III, se opuso al rechazo del emperador Claudio II a celebrar matrimonios para tener soldados solteros, con menos ataduras y más eficientes. El sacerdote, contrario a esta opinión, casaba a parejas de enamorados en secreto, por lo que fue arrestado y condenado resultando muerto el 14 de febrero del año 270.

Getty Images

El caso es que este día se celebra desde hace más de un siglo en los países anglosajones y tiene otras fechas de celebración, diferentes al 14 de febrero, en otros países del globo siendo, no sólo el día de los enamorados, sino también el día de la amistad.

Desirée Sánchez, psicóloga sexóloga, colaboradora de 'Hoy por hoy Cartagena', nos ha detallado que el día para celebrar el amor con nuestra pareja, puede convertirse en un día de fricciones, ya que a veces una de las partes no puede ver cubiertas sus expectativas en un día como el de 'San Valentín', donde se espera un detalle que no llega o una frase que no es pronunciada y que puede llevar a la frustación o desilusión.