Villarreal C y Castellón firman tablas en un derbi marcado por la polémica

El CD Castellón y el Villarreal C empataron en el derbi provincial que midió al conjunto de Sergi Escobar al segundo filial amarillo en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva de Miralcamp. Los goles de Cubillas y Javi Serra pusieron por delante a los albinegros, pero el equipo de Pere Martí empató en el tiempo de descuento donde Zagalá se tuvo que marchar por lesión tras una dura entrada por la que recibió 1o puntos de sutura, pero que el árbitro sólo sancionó con tarjeta amarilla.

El Villarreal C disfrutó de sus mejores minutos en la primera parte y antes de cumplirse la media hora de juego le llegó la recompensa del gol, obra del local Andrei. La ventaja amarilla despertó al Castellón y los de la capital de La Plana llegaron con más profundidad a la portería de Marc. En el 36, Cubillas aprovechó un perfecto regalo de Cristian Herrera en forma de asistencia para poner el empate. Poco después, antes del descanso, Javi Serra anotó en segundo tanto del Castellón y los de Sergi Escobar se marcharon al descanso con ventaja en el derbi.Ya en la segunda parte, los ‘orelluts’ ofrecieron su mejor cara y se les vio cómodos dentro del verde, jugando y combinando a la perfección. El Villarreal C no podía frenar a la escuadra de Sergi Escobar, y el ‘groguet’ Lozano terminó expulsado por sus entradas sobre Javi Serra. El de Puzol fue el que más desborde y peligro generó para los de Castalia, y el segundo filial amarillo lo sabía a la perfección.

Los minutos finales del partido fueron de auténtica locura. Zagalá tuvo que abandonar el encuentro tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza de David Villanueva que solo vio la amarilla, de modo que el Castellón se quedó sin meta bajo palos. Cristian Herrera se puso los guantes, pero no pudo evitar un potente disparo de Nikola que se coló por la escuadra y puso las tablas en el derbi.