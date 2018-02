Altavoz para Gamesa-Miranda en el Congreso de los Diputados

El grupo parlamentario socialista dará 'eco nacional' a Miranda de Ebro en el Congreso de los Diputados con un documento que someterá a todos los partidos en favor de la plantilla de Siemens-Gamesa afectada por el cierre de la planta de palas de aerogeneradores. Los parlamentarios del PSOE recuerdan que el Plan de Reestructuración presentado por Siemens-Gamesa el pasado octubre, que preveía desprenderse de 700 empleados en sus plantas españolas, no afectaba a la de MIranda de Ebro. La diputada por Burgos, Ester Peña, sostiene que el gobierno central tiene una 'deuda histórica' con Miranda por la falta de un plan de dinamización económica que compense el cierre de la central nuclear de Garoña y cree que se debe hacer un esfuerzo por incrementar la presión política hacia la multinacional y que no se pierda más tejido industrial con la desaparición de Gamesa. Los socialistas consideran que los ministerios de Industria y Empleo pueden implicarse ante la empresa para intentar cambiar su decisión de clausurar la planta mirandesa y devolver así algo de lo que ha perdido la ciudad en los últimos años. Porque el gobierno del PP no ha tomado ni una medida para paliar los efectos de la crisis industrial en Miranda, asegura el senador por Burgos, Ander Gil. Miembros de todos los grupos políticos en la Comisión de Empleo del Congreso mantendrán una reunión con el Comité de Empresa de la planta de Gamesa-Miranda este miércoles en un nuevo intento de presionar desde las insituciones públicas a la empresa para que no ejecute el plan anunciado y la plantilla tenga una nueva oportunidad.

