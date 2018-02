Que inventen ellos, ¿y ellas?

La Domus acoge hoy una jornada de charlas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la niña en la ciencia. Ayer se celebraba el Día Internacional para promover la presencia femenina en la actividad y la investigación científica. Se va a hablar de una discriminación en un campo fundamental para el futuro que sufre a su vez una discriminación presupuestaria y dentro de las prioridades del gobierno brutal. Lo está contando hoy la cadena SER. Desde el año 2009 la gran crisis supuso un tremendo recorte de los presupuestos en investigación y desarrollo en las prioridades del gobierno. España está a la cola de Europa en inversión en I+D, por debajo incluso de Grecia o Portugal en estos momentos, y hablamos de porcentajes sobre población. Y Galicia está a la cola de España. Estamos jugándonos el futuro, de las mujeres y de los hombres. De las niñas y de los niños. No nos cansamos de repetirlo en esta casa. Lo que está pasando es de una irresponsabilidad impresionante. Formamos a las investigadoras e investigadores y, aunque quieren quedarse, luego tienen que emigrar sin podernos devolver lo que invertimos en ellos. Necesitamos mujeres y niñas en la ciencia, somos la mitad más uno de la población y no debemos desperdiciar talento. Pero a ellas y a ellos les querremos aquí. Y eso solamente se logra cambiando las prioridades del gobierno, con inversión que además elevará la calidad del empleo y por tanto la calidad de vida. El "que inventen ellos" trajo la oscuridad y el atraso. Y podíamos salir de ahí. Talento y capacidad de trabajo no falta.

Santiago Ramón y Cajal y sus medios.