Vicente Alberola presenta su proyecto como Secretario General Comarcal del Baix Vinalopó

Vicente Alberola ha presentado su proyecto como Secretario General Comarcal del Baix Vinalopó, en un encuentro ante más de 200 militantes en la sede del PSOE del Elx.

Vicente Alberola agradeció a las compañeras y compañeros la gran confianza depositada en él y ha destacado que "como a cualquier afiliado no puede caber más ilusión y orgullo que ocupar un cargo organizativo de estas características pero que hay que tener en cuenta que la organización no es nada si no cuenta con la militancia".

Alberola ha recordado que primer el objetivo a la vista son las elecciones municipales y ha asegurado que las dos cuestionen que competen a la Ejecutiva Comarcal son la aplicación de la Ley de Dependencia y la lucha por una financiación justa.

Al encuentro asistieron, Alejandro Soler, actual Secretario General Comarcal, Francisco Rubio, Secretario de Organización, Javier Asensio, Vicesecretario, así como el Secretario General del PSOE de Elx y alcalde, Carlos González, y miembros de la Ejecutiva Local y Corporación de Elx, Santa Pola y Crevillent.

Vicente Alberola ha emplazado a los militantes a participar el próximo 24 de febrero en Santa Pola en el Congreso Comarcal, al que podrán asistir tanto como delegados o como invitado o invitada.