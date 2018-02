No habrá obras en El Pósito

El Ayuntamiento de Jaén echa marcha atrás con el proyecto de remodelación del Pósito. Lo hace tras el informe desfavorable por parte de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la adecuación de la plaza por ser muy agresiva y lesiva con la concepción global de la misma y que adelantó Radio Jaén Cadena SER.

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, en rueda de prensa, ha explicado este lunes que finalmente no habrá remodelación en la plaza y que no se plantean, ni siquiera, cambiar dicho proyecto porque no quieren perder la subvención, cuyo plazo finaliza en junio.

HABRÁ AMPLIACIÓN