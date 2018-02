Una reunión extraordinaria para hablar sobre el transporte público

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández; la edil socialista Matilde Cruz, y el portavoz de Jaén en Común, Manuel Montejo, han registrado esta lunes la petición de una reunión extraordinaria de la Comisión Informativa de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias para la titular del transporte urbano.

Ambos grupos aseguran que lo que piden es que se cumplan los acuerdos plenarios que ya hay sobre Autobuses Castillo y que "el Ayuntamiento está obviando". En primer lugar, creen que es necesario "iniciar el expediente sancionador que ya se aprobó por unanimidad en pleno". Manuel Montejo afirma que el concejal "puede decir que esto está olvidado, pero no es así, ya que lo único que se ha producido es que la justicia ha determinado que es una irresponsabilidad penal en cuanto al mantenimiento de los tornos de forma ilegal durante muchos meses, pero eso no quita que haya una responsabilidad administrativa".

Cumplir lo acordado

Manuel Fernández ha destacado la petición que harán al Consistorio para que se cumpla el acuerdo adoptado sobre la realización de una auditoría a la empresa de autobuses y asegura que es importante "ser conscientes de que no hay que dejar pasar ni una más". Insiste en que, "si tráfico ha dicho que existía una sanción administrativa grave, y así consta en un informe, hay que actuar. En base a eso es a lo que se llegó al acuerdo plenario de iniciar un expediente sancionador y lo que se va a preguntar al Ayuntamiento qué es lo que se ha hecho y al concejal que inicie ya el expediente sancionador para que la empresa no se escape de rositas".

Además, ha asegurado que van a pedir también que se cumpla el acuerdo adoptado en el pleno del ayuntamiento sobre la realización de una auditoría a Castillo, de lo cual "no se sabe nada desde el mes de septiembre y hay que ser conscientes de que estamos en una situación en la que no se puede dejar pasar ni una más. El Partido Popular lo ha tomado como una amenaza hacia el propio gobierno, pero sólo se trata de se cumplan los acuerdos y de mandar un aviso a navegantes de que no se toma el pelo a Jaén". Por otra parte, han anunciado que con respecto a la auditoría, la intención del grupo socialista es la de dirigirse al Defensor del Pueblo.