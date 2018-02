La Cultural no resiste el acoso del líder

29 tiros totales, 10 de ellos entre los tres palos, numerosas ocasiones de gol, 9 paradas de Palatsi, 10 saques de esquina en contra...El asedio de la SD Huesca acabó con la resistencia de la Cultural, tan combativa como desacertada y superada por un rival que camina con paso firme hacia la Primera División. El equipo leonés perdió por la mínima, pero la diferencia fue sideral, por mucho que Rubén de la Barrera pusiera paños calientes con una visión del partido sorprendente.

La quinta derrota consecutiva lejos del Reino de León incrementó las dudas sobre una Cultural que no mejoró sus prestaciones defensivas, a pesar de la decorosa actuación de la pareja de centrales, cometió innumerables errores con la pelota en posiciones de escaso riesgo y en aquellas aproximaciones al área rival careció de la precisión e imaginación necesarias para hacer de una renta tan exigua una virtud.

Ibán Salvador debutó sin suerte / La Liga

Con Ibán debutando, en una actuación intrascendente, e Iván de vuelta al eje de la defensa compareció el cuadro blanco en El Alcoraz donde el viento hizo de las suyas. Tras soportar sin mayores agobios el tramo inicial. el Huesca se desató con continuas aceleraciones e incursiones por su banda izquierda convirtiendo el partido de Iza en una auténtica tortura. El lateral fue superado de cabo a rabo por un Ferreiro crecido.

Jorge Palatsi se multiplicó para desviar con todas las partes de su cuerpo los efectos del vendaval azulgrana. A cabezazo de Ávila, a disparo de Moi Gómez, a chut de Ferreiro en cuya trayectoria metió la cabeza un Iván González provindencial...Se sucedían las oportunidades sin solución de continuidad...Viti despejando bajo palos un remate de Aguilera o de nuevo Iván peinando el intento de Gallar, el mismo Gallar participativo e imaginativo que evocó al pasado cercano.

El espigado Jair celebra el tanto del triunfo azulgrana / La Liga

Y sonó la campana y la Cultural había llegado ilesa al intermedio, pero con la única amenaza de un disparo lejano de Emi Buendía al que respondió Remiro despejando con ambas manos. El extremo argentino volvió a estar finalmente en la lupa. En la reanudación, y sin notar el efecto contrario del viento, el Huesca no levantó el pie del acelerador y conseguiría su premio. La portería leonesa seguía solicitada. Melero se lucia en cada rincón, Ferreiro, con otro remate desde el pico del área intencionado, iniciaba las maniobras y de las botas de Gallar, con una acción genial por línea de fondo, salió una pelota muerta para que Aguilera, a placer, marrara en la puntilla. La que le puso Buendía a su equipo intentanto regatear en área propia tras un saque de esquina. Jair aprovechó al presente para batir a Palatsi.

El habitual desliz individual de los jugadores de la Cultural se cobraba la merecida renta en el marcador. Una acción que remarcó la mala actuación de jugadores como Buendía, que a continuación protestó con las manos en alto su salida del terreno de juego. No fueron los únicos gestos llamativos de un equipo desarbolado y que trató de aferrarse sin éxito a su capacidad de reacción. En esta ocasión no hubo remontada a pesar de los buenos minutos de Moutihno saliendo desde el banco, a pesar de que Palatsi alargara la esperanza salvando el mano a mano con Alexander, a pesar de la buena arrancada central de Señé que culminó con un tiro desviado, a pesar de que Rodri cazara un disparo cerca de la frontal, a pesar de que en el descuento le cayera una pelota franca a Guarrotxena que no colocó su chut. Ningunó inquietó al meta, ninguno puso en duda el nombre del justo ganador.

SD HUESCA 1: Remiro; Alexander, Pulido, Jair, Brezancic; Aguilera; Gallar (Camacho, 85'), Melero (Luso, 90'), Moi Gómez, Ferreiro; Ávila (Sastre, 79').

CULTURAL 0: Palatsi; Iza, David García, Iván González (Ideguchi, 82'), Viti; Yeray, Mario Ortiz, Señé; Ibán Salvador (Guarrotxena, 58'), Buendía (Moutinho, 66') y Rodri.

GOLES: 1-0- Jair (minuto 61).

ÁRBITRO: Ocón Arraiz (La Rioja). Amonestó a Alexander, Aguilera y Ávila por el Huesca y a Mario Ortiz, Ibán Salvador y Yeray por la Cultural.

INCIDENCIAS: Estadio El Alcoraz. 4577 espectadores.