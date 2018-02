Libros, café, tartas, teatro, eventos literarios... La lumbre lo tiene todo para dinamizar la vida cultural del barrio de Pacífico. Con esa idea se aventuraron Julia y Álvaro a abrir las puertas de este negocio, en la calle Granada 48, el pasado mes de septiembre. Y allí hemos estado este lunes para seguir dibujando nuestro mapa de librerías en Madrid en papel, de la mano de la autora de Conversaciones sexuales con mi abuela, Ana Sierra.

Psicóloga y sexóloga, docente, escritora y creadora de la Risexterapia, Ana Sierra irrumpe en las librerías con esta guía de educación sexual editada por la editorial Kailas para descubrir (o redescubrir) la sexualidad y desterrar mitos y creencias a través de simpáticas conversaciones que la autora mantenía con su abuela a la hora de comer. "Siempre me decía que no hablase de cochinadas en la mesa, pero acabó viniendo conmigo a un sex shop", explica.

Portada de 'Conversaciones sexuales con mi abuela', de Ana Sierra. / Kailas

El libro no sólo habla de la brecha generacional evidente, sino de que todavía existen frenos sociales que no nos permiten disfrutar con libertad. "Hay gente de veintitantos que, tras leer el libro, me dicen: 'soy tu abuela'. Y es que tenemos muchas presiones y prejuicios que vienen de muy atrás", explica.

Ana Sierra, autora de 'Conversaciones sexuales con mi abuela', junto a Julia, de 'La lumbre', ojeando un ejemplar. / VIRGINIA SARMIENTO

Por eso, Sierra insiste en que lo importante es encontrar lo que deseas y llevarlo a cabo con consentimiento y libertad. Recomienda quitarse los prejuicios de lo que ella llama Educastración, y concluye: "Lo mejor de la experiencia es que mi abuela, a sus 92 años, tuvo una evolución sexual a raíz de nuestras charlas. Así que todos podemos experimentarlo a cualquier edad".