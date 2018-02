El valor de los empates

El Atlético Baleares fichó estos días un entrenador que lleva más de 400 partidos oficiales en la Segunda B. Un hombre con carácter, que ha cambiado las sesiones de entrenamiento y que tiene claro que en el fútbol dos y dos no son siempre cuatro. Lo dejó claro el viernes, tengo mis principios, pero si tengo que cambiarlos lo haré para conseguir la victoria. Y casi lo consiguió, después de mucho tiempo, Son Malferit rozó la victoria hasta el minuto 90 ante un rival dificilisimo como era el Elche. Así como se dio el encuentro no parece positivo este empate. Sin embargo, tiene los mismos puntos que la Peña Deportiva Sta Eulalia. Sin embargo, los ibicencos son optimistas y la dinámica es buena, mientra que los blanquiazules, en la misma situación, no tienen el mismo optimismo.

El Real Mallorca por su parte, en un partido malo, con un hombre menos durante 50 minutos y con poco juego sobre el campo, sacó un empate que termina siendo positivo por la derrota del Villarreal B. El juego no convencerá pero sigue líder, a diez puntos del segundo.