Medina no privatizará la grúa

El responsable de las áreas de turismo y festejos, además de portavoz del grupo socialista, José María Magro, asegura que el ayuntamiento no tiene intención de privatizar el servicio de grúa en el municipio. Esta posibilidad surgida hace unos días es rechazada por el portavoz quien explica que ningún empleado público puede, por ley, cobrar más de 300 euros por productividad. Esto es algo que, en el caso de la grúa, no se cumplió durante unos años en legislaturas anteriores y ahora, se da la circunstancia que los dos conductores con los que se contaba desempeñan otros trabajos. Pero esto no implica que la grúa deje de funcionar, lo hará pero manteniendo los sueldos y productividades ajustados a la ley y sin intención, de momento, de privatizar el servicio.

Magro asegura que, pese a no contar con una oposición constructiva, el Ayuntamiento está muy vivo y prueba de ello son los resultados que está dando el programa “Dinamiza Medina”. Un proyecto que está siendo actualidad por el futuro del Simón Ruiz, cuartel o la residencia de mayores.

Pero además se vigila muy de cerca todo lo que ocurre con el turismo de la villa. Se ha llegado a los 80.000 visitantes pero se quiere ir más allá y alcanzar los 100.000. La Semana Santa y la Semana de Cine además de la promoción de la villa en el Año Europeo del Patrimonio Cultural influirán en la mejora de los datos turísticos.