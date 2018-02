La que ha armado Irene Montero

No era mi intención –porque, como saben, no me gusta ponerme estupendo ni cursi–, pero hoy toca hablar de Gramática.

Porque la que ha montado Irene Montero, la chica de Podemos, con su “portavoza” ha sido de órdago. Portavoz para los hombres y portavoza para las mujeres, y se ha quedado tan pancha, como Dios el séptimo día después de haber creado el mundo.

A Pablo Iglesias, su jefe en el partido, que es profesor universitario y algo tiene de cultura, la palabra –dice él- le suena un pelín rara. Pero traga.

De momento, la ocurrencia de Irene Montero ha servido para que corran ríos de tinta por los distintos periódicos. De todos los artículos que se han publicado estos días, me quedo con el que apareció en el Diario La Verdad, de José María Pozuelo, crítico literario de ABC y Catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Murcia, y también con el escrito por un reputado novelista como Julio Llamazares en El País.

Ambos coinciden en señalar la barbaridad que propone esta muchacha. Y en sus argumentaciones se atienen, no sólo a las reglas de la gramática, sino también a la misma lógica: si la palabra voz, ya de por sí es femenina –la voz- resulta estúpido e improcedente inventar lo de portavoza para las mujeres.

Lo peor de todo no es el hecho de que Irene Montero haya metido la pata gramaticalmente hablando, lo increíble es que lejos de admitir su error defiende hasta la saciedad el recién inventado palabro. Y lo defiende hasta el punto de llamar ignorante –o ignoranta- a la Real Academia de la Lengua, cuando ella, muy probablemente, suspendía hasta el recreo cuando era estudiante –o estudianta- de la ESO.

Imagínensela en el gobierno, cometiendo errores que perjudiquen gravemente al personal y no queriendo corregirlos. Miedo me dan estos chicos que, como dice el poema de Gil de Biedma, vinieron para comerse el mundo, pero que desde bien temprano han adoptado, como si tal cosa, los errores de lo que ellos denominan la casta.

Pepe Belmonte