Víctor Martínez: “Hoy nadie puede decir que no hay democracia en el Partido Popular”

El portavoz popular en la Asamblea asegura que el Congreso de marzo es una oportunidad para conocer a López Miras y qué proyecto de región tiene y se muestra sorprendido porque Cs, que no gobierna en ningún sitio, sea el partido que más votarían los españoles.

Víctor Manuel Martínez ha pasado por el programa Hoy por Hoy donde ha señalado que el Congreso que anunció López Miras para el mes de marzo se plantea como una oportunidad para que el presidente de a conocer su proyecto de partido y de región. En definitiva, añade Víctor Martínez, para que "conozcamos a Fernando López Miras porque no había sido posible dadas las circunstancias sobrevenidas con las que llegó al cargo".

Martínez dice que es una decisión que pretende abrir el partido a la sociedad y nadie podrá decir que ha habido trabas para presentarse a la presidencia del partido. Nadie podrá decir que no hay democracia en el Partido Popular en la región.

Sobre el almuerzo hoy de Rajoy con los barones del PP, el portavoz parlamentario asegura que no pueden eludir una realidad, que las encuestas dejan claro que la intención de voto al PP es menor que la de hace dos años y eso necesita un replanteamiento de la estrategia y un análisis del porqué los ciudadanos no perciben al PP como antes y que promueve el PP para mejorar la vida del país.

Precisamente esas encuestas dan a Ciudadanos la mayor subida en l intención de voto. Víctor Martínez asegura que en el Partido Popular están "sorprendidos" por el hecho de que un partido, Ciudadanos, que no gobierna en ningún sitio, se haya convertido en el que más votarían los españoles, aunque cree que se debe a lo ocurrido en Cataluña, donde, asegura, tienen una buena candidata.

Por último, se ha referido al Mar Menor y pide que no se utilice como arma arrojadiza, como se ha hecho hasta ahora "por una parte y por la otra también", ha dicho para añadir que hasta que el Mar Menor no salga de la política, "no va a mejorar".