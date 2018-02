La lluvia respetó el desfile

«Altos vuelos», fue la comparsa ganadora de los 400 euros del premio entre las de menos de diez componentes. Le siguieron en esa categoría «Princesas rusas» y «Ovos sorpresa».

En la categoría que superaba esa cifra de participantes, «El gran musical», fue el preferido del jurado, que le otorgó los 900 euros del primer premio; seguida de «Visitantes na rúa» -que también se llevaron el premio a la mejor animación musical- y «Os do Freixo». Como es habitual también hubo premios especiales. El de la más numerosa se lo llevó «Catro pasos africanos; el destinado a la más ocurrente fue para «A fraga da Ribeira Sacra», mientras que «Os cervexeiros de Canedo» fueron considerados los de mejor diseño y «Os arrieiriños de Dacón», la que presentó la mejor animación. Pero la fiesta no concluyó con el desfile de comparsas. Dieciséis aspirantes se subieron al escenario de la plaza mayor para optar a ser coronados como rei o reina del entroido. Finalmente, el jurado optó por otorgarle tal honor a Renata Tijerino por su fantasía «Ninfa do Miño».