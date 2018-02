“A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca”. “Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si yo antes era un hijueputa, ahora soy peor”. “Y es que quiero la combi completa. ¡Qué! Chocha, culo y teta”. No se asusten, no me he vuelto majara, no. Ya habrán intuido que lo que acabo de reproducir no es una antología de la poesía española. Son letras del reggaetón y el trap. Y las que he reproducido aquí no son ni de lejos las más explícitas.

Son letras de machitos “hipertatuados” como un tal Bad Bunny, que se están escuchando con furor y gran éxito. En algún caso son repetidas por niños que no llegan a los 10 años y que todavía no saben realmente lo que están diciendo. Pero lo sabrán. Los ritmos pegadizos, se impregnan en los cerebros de los chavales que absorben esta basura machista, violenta y soez. Un 27 por ciento de los jóvenes cree que la violencia machista en la pareja es normal. El 21 por ciento considera que este tema está politizado y “exagerado”. Los educadores se afanan en luchar contra la discriminación y la desigualdad.

Y mientras tanto, los perpetradores del reggaetón y del trap vomitan letras indecentes, de una pobreza de espíritu apabullante e ideología abominable, que olvidan la reivindicación social y la contracultura que en otro tiempo, supusieron otros estilos musicales que se consideraron subversivos. Por mucho que nos empeñemos, y aunque hemos avanzado, en nuestra sociedad siguen persistiendo los ideales tradicionales desde la perspectiva de género. Letras como las que les comento delatan que “se sigue viendo a las chicas como deseablemente dóciles, sumisas y fácilmente manipulables”. Y esto no lo digo yo.

Lo dicen psicólogos perfectamente cualificados en la materia. “Y con los chicos se sigue dando por sentado que son líderes natos, fuertes y sin debilidades”. Sólo así se entiende que triunfen determinados estilos musicales o que la macroencuesta de violencia contra la mujer delate que un 21 por ciento de las mujeres menores de 25 años que han tenido pareja, hayan sido víctimas de violencia de género. Más del 7 por ciento de los chicos o chicas reconocen que han empujado o pegado a su pareja en más de una ocasión.

Y mientras tanto, algún impresentable triunfa en las listas de éxitos, con letras como “Agárralo con la mano y verás que es algo sano”. ¡Cuánto nos queda por avanzar en lo verdaderamente importante!