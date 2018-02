El juzgado desestima las alegaciones de Berkeley sobre la tala de encinas en Retortillo

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca ha desestimado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Retortillo y la empresa Berkeley Minera España por las que "pretendían el archivo del recurso presentado por Stop Uranio por inactividad del Ayuntamiento en el caso de la tala de encinas", dentro de las tareas que la compañía minera ha realizado para abrir una mina de uranio a cielo abierto en el oeste de la provincia salmantina.

Así lo ha señalado la plataforma, que llevó el caso a los tribunales y que se opone a la puesta en funcionamiento de la mina. La organización ciudadana considera que el Ayuntamiento de Retortillo es "responsable de permitir la tala de encinas en su término municipal sin que la empresa minera cuente con licencia ambiental y urbanística para la mina y planta de tratamiento de uranio".

Según la plataforma, "ahora se tendrá que dilucidar si la tala de encinas realizadas fue legal o no, continuando con la tramitación del procedimiento iniciado por Stop Uranio''. No obstante, desde la organización apuntan que otros ejemplares no se podrán recuperar 'por la permisividad de las administraciones con una empresa que está causando un daño material y humano de muy difícil reparación en la comarca del Campo Charro".