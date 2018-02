Puche: "Sólo vale ganar en Canarias"

Montse Puche, entrenadora del SUPER AMARA Bera Bera, ha comparecido ante los medios en Bidebieta para analizar la visita de este miércoles al Rocasa (20.30 horas), un partido que es crucial para su intereses de luchar por el título de Liga hasta el final.



-Más presión para el Bera Bera. "Vamos por detrás en la tabla y tienen menos presión que nosotros, que afrontamos el partido con mucha ilusión y con muchas ganas. Pero solo vale ganar, el objetivo es ganar el partido, lo del golaverage se verá como va transcurriendo la contienda, creo que tenemos esa posibilidad y saldremos a conseguirla".



-Rocasa experimentado. "Ellas desde luego la ventaja que tienen es que son jugadoras muy experimentadas y que saben controlar los tiempos del partido, y ellas saben que tendremos un punto de ansiedad. Nosotros saldremos con ese puntito de necesidad, pero en fondo es bueno salir con esa ganas que todos tenemos por ir a más y mejorar, y será un partido con los dos equipos al máximo. Ellas vienen de jugar un partido de Europa y nosotras hemos tenido más días para preparar el partido e igual tenemos un puntito de ventaja. Ojalá que así sea, pero lo más importante es ganar".

-Cómo ganar en Canarias. “Primer, tener claro todos los objetivos defensivos que hemos planteado, ellas tienen dos jugadoras con mucho potencial exterior, con mucha calidad, así que vamos a darle profundidad a esas laterales tan lanzadoras y lo más importante es no cometer errores tontos y no regalar balones fáciles. Ahí tenemos que estar muy seguras. Esos errores fáciles hay que reducirlos al máximo y estar muy intensas. Y en ataque dar ese paso que a veces nos falta dar".

-No meter presión a las jugadoras. "Si les dijera que la liga no pasa por este partido sería engañarles, intento no meterles más presión, pero es imposible Porque este partido es muy importante y a mi también se me nota, hay un plus de moytivación por parte de todo el mundo ante un partido de estas características, y ellas también lo perciben. Aquel partido aquí no nos pilló en buen momento y ahora ya nos conocemos mucho más. Me gustaría decirles que no pasa nada si el partido no sale adelante, pero sería mentirles. No es definitivo, porque aún pueden pasar muchas cosas, pero es muy importante de cara a la resolución de La Liga".

-Partido grande para jugar. “Es una acumulación de experiencia que un grupo tan joven le viene muy bien. Y que tienen un margen de balonmano tremendo y este tipo de partidos les viene muy bien para coger experiencia. Les he visto con muchas ganas y el grupo está muy implicado, y ojalá todo sea vea durante el encuentro".