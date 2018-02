Loren vuelve a darle tres puntos al Betis

Otro gol de Loren sirvió para darle un nuevo triunfo al Betis. El canterano, en su segundo partido en Primera División, ha vuelto a vivir una experiencia para el recuerdo, de la que no muchos futbolistas pueden presumir por mucho que se lleven años y años en la élite: la de marcar el único gol de un partido y darle los tres puntos a tu equipo. Loren ya ha pasado a la historia del Betis por ser uno de los canteranos que más pronto le ha dado victorias al equipo. Eso, y sobre todo, los tres puntos logrados por el Betis para colocarse en la octava plaza de la clasificación para pelear claramente por clasificarse para Europa, es la conclusión más importante que ha de sacarse de lo ocurrido en Riazor.

Setién apostó por un once con hasta cinco canteranos. Tres de ellos se están estrenando esta temporada en Primera División. Y la arriesgada apuesta no ha podido salirle mejor. Loren ha vuelto a marcar y Junior, en su debut en Primera, fue quien le dio el pase. Sin embargo, la alineación que sacó el técnico cántabro fue llamativa. Dejar a Loren en el once titular después de hacer un doblete en la jornada anterior era lógico; Francis era el sustituto natural del sancionado Barragán. Pero sí causó gran sorpresa la sorpresa de Durmisi, de Javi García e, incluso, de Tello. Futbolistas todos ellos, más Sergio León y Camarasa, llamados a ser determinantes en el Betis en muchos partidos, para eso pagó el Betis el dinero que pagó por ellos en verano.

Pero Setién, que siempre introduce alguna novedad en la alineación inesperada, no lo ve así y volvió a hacer debutar a un canterano: Junior. La cuestionable alineación para muchos, sin embargo, le ha dado un triunfo al Betis que le aúpa a la séptima plaza y lo pone a dos puntos del séptimo clasificado. Eso sí, el Betis sufrió en demasía. Tocó mucho el balón, apabulló a su rival en lo que a posesión de balón se refiere, pero estuvo muy lento en su fútbol ofensivo, entre otras cosas, porque la velocidad se quedó en el banquillo con Durmisi, Tello y Sergio León.

La victoria llegó ante un Dépor que pareció durante casi todo el partido ser peor aún que el Deportivo de Cristóbal o el de Pepe Mel. Y sin embargo, tuvo opciones de marcar en las acciones a balón parado en la primera parte y varias ocasiones en la recta final del encuentro. Posiblemente, el empate hubiese hecho más justicia a lo que se vio en el campo pero el único que marcó en Riazor fue el Betis.

La versión del equipo de Setién vista en Riazor es claramente mejorable y están perfectamente legitimados los que critican el partido hecho por su equipo. Pero también es verdad que, trayéndose los tres puntos de Riazor ante un rival que estrenaba entrenador, es comprensible que el entrenador del Betis reivindique su estilo de juego y sus decisiones. Y lo más importante: que el Betis ha demostrado que tiene equipo para, al menos, pelear por la sexta o séptima plaza de la clasificación.

FICHA TÉCNICA

Deportivo de la Coruña (0): Rubén, Juanfran, Albentosa, Bóveda, Luisinho, Krohn-Dehli (Mosquera, minuto 77), Fede Valverde (Celso Borges, minuto 18), Lucas Pérez, Bakkali (Fede Cartabia, minuto 61), Adrián López y Andone.

Real Betis (1): Adán, Francis, Mandi, Bartra, Júnior, Jordi Amat, Fabián, Guardado (Javi García, minuto 83), Joaquín, Boudebouz (Tello, minuto 64) y Loren (Sergio León, minuto 74).

Gol: 0-1, minuto 53: Loren.

Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Amarillas para Bakkali y Albentosa.