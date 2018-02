Profesores asociados: la Universitat de València no respeta ni valora la docencia

Sigue la huelga de los profesores asociados de la Universitat de València. Hoy se ha reunido la Mesa Negociadora sin el Comité de Huelga y los convocantes lo ven como una falta de respeto y como la demostración de lo poco que interesa la docencia a la Universitat.

Recordamos que fuentes de la Universitat mantienen que no pueden convocar al comité de huelga porque no sería legal y que en esa mesa están los sindicatos que son quienes representan a los trabajadores. Y añaden que el problema de los asociados es un problema de todas las universidades y no exclusivo de la de Valencia. Que la solución trasciende al rectorado.

Pero Isabel de la Cruz, portavoz de los asociados, insiste: difícilmente se puede abordar un problema sin dar voz al colectivo afectado.

No rechazan la presencia de los sindicatos y recuerdan que cada universidad es soberana y que tiene, la de Valencia, margen para mejorar la situación laboral de a quienes no respetan ni valoran pero ahora acusan de abandonar a los alumnos.