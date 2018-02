Ximo Puig, indignado por la negativa del PP a la quita de deuda autonómica

Después de las disputas y enfrentamientos dialécticos que han mantenido el president Ximo Puig y el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo a causa de la quita de la deuda autonómica, éste último, y también otros barones populares, han dicho que el gobierno ha confirmado hoy a los barones regionales del PP que no habrá quitas de deuda a las comunidades autónomas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, han explicado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado en este encuentro que no habrá quita de deuda a las comunidades. "No sería razonable" y habría "muchas dificultades" para explicar a los ciudadanos por qué a unas regiones se les perdona la deuda y a otras no, ha dicho Feijóo.

El President Ximo Puig, en declaraciones a la SER, se muestra muy molesto con las delaciones de Feijoo.

Asegura que "la Comunitat Valenciana solo quiere algo que es de justicia y que le pertenece". Recuerda que lo que algunos territorios han recibido de forma directa, la Comunitat lo ha recibido en forma de crédito. Por eso vuelve a insistir en la idea de la compensación y lamenta que Feijoo alimente el enfrentamiento entre comundiades autónomas de una manera irresponsable:

Puig recuerda además que Rajoy ha incumplido la promesa que hizo en la última conferencia de presidentes: la de tener resuelta la nueva financiación autonómica antes de acabar 2017.