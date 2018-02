Luis Minguela justifica los sobrecostes de Meseta Ski

“Siempre puede haber imprevistos, y no por eso se va a paralizar un proyecto”. Así de tajante se ha mostrado el ex Alcalde de Laguna de Duero Luis Minguela, que esta mañana ha declarado en la comisión de investigación de la Diputación, que aclara los sobre costes del fallido proyecto “Meseta Sky”. A preguntas de la presidenta de la comisión, la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, Minguela no ha dudado en justificar como la empresa adjudicataria del proyecto Corsán Corviam, pasó de presupuestar 4 millones de euros a doblar esa cantidad en un mes. “Son imprevistos con los que hay que contar, a mí me paso con la villa romana de Almenara y también con la obra de rehabilitación del Teatro Zorrilla; es normal que surjan estos imprevistos”, señalo Minguela, que cuando vio la luz el proyecto era consejero de la empresa pública Sodeva, la empresa de la Diputación que lo promovió.

Recordemos que al poco tiempo de licitar este proyecto, desde Sodeva se decidió cambiar, a propuesta de la Corsán Corviam, el tapiz que iba a servir de base para la pista de esquí seco y que elevó el presupuesto de los cuatro millones iniciales a ocho. El proyecto 'meseta ski', con un coste inicial de 4,7 millones de euros, no se pudo llevar a cabo por haberse construido en un suelo rústico de protección ambiental.