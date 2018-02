Fran: "Alguien nos han tocado con una varita"

Un banda derecha que puede actuar de lateral o bien de extremo. Fran Rodríguez espera ponerse de nuevo a punto después de unas semanas KO por culpa de una lesión. El futbolista del Almería repasó en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER tras el partido del pasado sábado ante Osasuna en el Estadio de los Juegos Mediterráneos el presente y el futuro del equipo rojiblanco en el Campeonato Nacional de Liga en 2ª División.

El partido del próximo domingo, a las 12:00 horas, en Sevilla ante el filial sevillista se presenta como una nueva final para el Almería de Lucas Alcaraz. Ha llegado la hora de la verdad para los equipos que buscan la permanencia en la categoría de plata del balompié nacional.

El joven jugador del equipo almeriense tiene las cosas muy claras en el fútbol. Fran Rodríguez habló en primer lugar de la lesión del centrocampista Mandi en el partido ante Osasuna: “Ha tenido muy mala suerte porque se trata de una lesión muy grave y ahora mismo toca estar con él, apoyarle, darle mucha fuerza y muchos ánimos para que lleve lo mejor posible la recuperación. Mucha paciencia y ojalá se recupere lo antes posible”.

No es normal lo que está pasando esta temporada en el Almería con tantos futbolistas lesionados: “Parece que estamos tocados por una varita y estamos teniendo muy mala suerte con tantos jugadores lesionados; no es normal lo que no está pasando, pero al final en el fútbol también hay que lidiar con esto. Ojalá se recupera algún compañero para el partido del domingo y si no, pues iremos a muerte a Sevilla para sacar el partido adelante; es un partido muy importante y no podemos fallar”.

Osasuna se llevó los tres puntos del Estadio de los Juegos Mediterráneos “por un detalle, pero se compitió ante un gran rival. Hay que estar concentrados los 95 minutos de los partidos para intentar sumar en esta categoría tan difícil como la Segunda”.

Fran Rodríguez, además, analizó en la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos el siguiente partido: “Iremos a muerte al campo del Sevilla Atlético porque es un partido muy importante en el que debemos lograr los tres puntos. Debemos trabajar de la mejor forma posible esta semana para ganar el domingo”.

El jugador apunta que “quedan muchas jornadas por delante, pero cuanto antes se logren los puntos necesarios para la permanencia mucho mejor para todos”.

Dice que la “plantilla ahora es larga y yo estoy aquí para aprovechar mis minutos; la competitividad es buena”.